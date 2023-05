Mercato: Cristiano Ronaldo souhaiterait déjà quitter l’Arabie saoudite

Une acclimatation compliquée, des résultats décevants et un possible rôle au Real Madrid pourraient provoquer le départ de Cristiano Ronaldo (38 ans) d’Al-Nassr, quelques mois seulement après son arrivée.

Quelques mois et puis s’en va? Selon le journal catalan El Nacional, l’aventure de Cristiano Ronaldo (38 ans) avec Al-Nassr pourrait prochainement prendre fin. L’attaquant portugais a rejoint le club saoudien en janvier dernier pour deux ans et contre un salaire de 200 millions d’euros annuels, le plus élevé jamais offert à un footballeur. Mais le joueur peine à s’acclimater à son nouveau pays en raison notamment de la barrière de la langue et d’une culture très différente de l’Europe.

Il voudrait revenir à Madrid

Après son divorce avec Manchester United en décembre, Ronaldo avait d’ailleurs tout fait pour continuer sa carrière sur le Vieux Continent avant d’accepter l’offre gigantesque de l’état pétrolier, faute de mieux. Malgré 12 buts en 15 matchs et des émoluments imbattables, le quintuple Ballon d’or serait aussi frustré des résultats de l’équipe, seulement deuxième du championnat et éliminé des deux coupes nationales. Ce qui a provoqué l’éviction de l’entraîneur français, Rudi Garcia.

Sa décision de quitter l’Arabie Saoudite serait déjà prise, comme celle de revenir vivre à Madrid, où il a passé neuf ans sous les couleurs du Real (2009-2018). C’est dans la capitale espagnole qu’il a rencontré son épouse Georgina Rodriguez. Ronaldo serait nostalgique de la vie madrilène, cinq ans après son départ pour Turin.

Il avait offert ses services à Florentino Perez l’été dernier alors que son nom a également été murmuré en janvier dernier, sans suite. Il avait aussi tenté une approche auprès de l’autre club phare de la ville, l’Atlético, provoquant une vive fronde des supporters locaux. Selon El Nacional, le Real Madrid lui aurait promis un poste en cas de départ d’Al-Nassr mais pas comme joueur. Florentino Perez envisagerait en effet de le nommer ambassadeur du club, voire de l'incure dans l’organigramme sportif.