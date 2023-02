AS Roma: les supporters de l'Etoile Rouge brûlent une banderole historique volée aux fans romains

Les Delije de l'Etoile Rouge ont officiellement revendiqué le vol des banderoles des ultras de l'AS Roma avant ... de les brûler. Le risque de représailles semble très élevé.

S’il y avait encore un doute sur l’identité des assaillants, il est désormais levé. Le guet-apens dont ont été victimes des supporters de l’AS Roma en marge du match contre Empoli le 4 février dernier, était bien le fait des Delije de l’Etoile Rouge.

Un véritable commando de supporters serbes, agissant tel un groupe paramilitaire, avait attaqué par surprise les Feydan de l'AS Roma sur le parking de la Piazza Mancini, à Rome, réussissant à subtiliser banderoles et étendards du groupe dans la confusion.

Différentes photos et vidéos avaient circulé sur les réseaux sociaux, attestant des informations qui circulaient sur la toile. Chez les ultras, le vol d’une bâche ou d’un étendard est vécu comme un traumatisme. Celle-ci avait visiblement 51 ans, et elle est partie en fumée.

Retournée puis brûlée

Samedi, les Delije ont enfoncé le couteau dans la plaie en revendiquant ce coup d’éclat à l’occasion du match qui opposait l’Etoile Rouge et le FC Čukarički (3-0). Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Car l’étendard des Fedayn a été retourné en tribunes avant d’être brûlé pendant le match. C’est une première pour un groupe de cette importance en Italie, garantit sur Twitter Sébastien Louis, historien spécialiste de la mouvance Ultras. De quoi faire craindre aux autorités italiennes de violentes représailles, les Delije étant affiliés aux supporters napolitains.

"Vous avez mal choisi vos amis", ont affiché les Delija en référence à l’amitié qui lie les Fedayn aux Bad Blue Boys (BBB) du Dinamo Zagreb. Ces derniers pourraient-ils s’allier avec les Romains de la Fedayn et partir en guerre contre les Delije? "Il y a quelques années, à l’aéroport d’Athènes (le 4 novembre 2015) un affrontement avait opposé les BBB de Zagreb et les Delije qui revenaient de leur visite chez leurs amis de l’Olympiakos”", rappelle Sébastien Louis à So Foot. L’heure de la revanche a peut-être sonné.