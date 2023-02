AS Roma: le guet-apens des supporters de l'Etoile Rouge qui fait craindre le pire en Italie

Le groupe des ultras de la Fedayn, supporters de l'AS Roma, s'est fait dérober plusieurs bâches après des affrontements avec des supporters présumés de l'Etoile Rouge de Belgrade le week-end dernier. La police italienne craint une explosion des violences.

Dans le milieu des ultras, c’est la provocation suprême, un affront susceptible d’entraîner de dangereuses représailles. La police italienne est justement sur le qui-vive et craint une explosion de la violence dans la mouvance supportériste depuis que des supporters de l’Etoile Rouge de Belgrade ont tendu une embuscade à des supporters de l’AS Roma et volé plusieurs bâches que ces derniers affichaient fièrement au Stadio Olimpico les jours de match.

Le piège aurait été tendu aux ultras romains du groupe Fedayn samedi soir, non loin de l’enceinte, après le match de la Louve contre Empoli (2-0). Plusieurs affrontements auraient eu lieu sur un parking (voir vidéo di-dessus).

Tension extrême entre ultras romains et napolitains

La police italienne anticipe déjà la suite, selon un porte-parole cité par l’agence de presse Reuters. Pour les supporters romains, il ne fait aucun doute que les assaillants vêtus de noir étaient Serbes. Ils pourraient avoir agi pour le compte des ultras du Napoli avec lesquels ils sont alliés.

Une partie des bâches volées le week-end dernier © @Hooligans.cz

Les supporters de Naples entretiennent une rivalité de longue date avec la Roma. Les ultras de la Roma et du Napoli se sont affrontés sur une aire d'autoroute italienne en janvier, ce qui a valu aux supporters des deux clubs une interdiction de stade de deux mois pour les matchs à l'extérieur. Les médias italiens supposent que le raid de samedi pourrait être une réponse à l'incident de l'autoroute.

L’affaire du vol de bâches a fait grand bruit dans le milieu ultras. "Cette (action) peut dangereusement modifier l'équilibre des dynamiques liées à la rivalité.... Nous espérons que cela ne créera pas de précédent", ont écrit les ultras de l’Inter dans un communiqué.