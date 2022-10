Belgique: 250 millions d'euros de pertes en cinq ans pour les clubs de première division

Selon une enquête publiée vendredi par le journal l'Echo, les clubs de première division belge ont cumulé une dette de 250 millions d'euros en cinq ans. La pandémie de Covid-19 en serait, notamment, responsable.

C'est un chiffre lourd qu'avance le journal l'Echo ce vendredi. Le quotidien belge, dans une enquête publiée ce jour, affirme que les clubs de Jupiler Pro League, l'équivalent de la première division du football belge, ont cumulé une dette de 250 millions d'euros en cinq ans, Anderlecht affichant à lui seul une ardoise de 97 millions d'euros au terme de la saison 2020-2021.

"La Jupiler Pro League est un gouffre financier"

Selon le quotidien économique, "ensemble, les 18 clubs de l'élite du football belge ont accusé, lors de la seule saison 2020/2021, une perte nette record de 120,5 millions d'euros sur un peu plus d'un milliard de recettes". Ce déficit s'explique en grande partie par la crise du Covid - l'arrêt de la compétition a fait perdre aux clubs plus d'un quart de leur chiffre d'affaires, au niveau de la billetterie, des sponsors et des transferts de joueurs - par rapport à la saison précédente.

De quoi faire écrire au journal que "la Jupiler Pro League est un gouffre financier. Les clubs affichent, saison après saison, des résultats opérationnels négatifs". Seuls quatre clubs affichent des résultats positifs: le RC Genk (avec une balance positive de 49,6 millions d'euros sur cinq ans), le Club Bruges (33,1 millions), La Gantoise (18,8 millions) et Charleroi (14,6 millions).