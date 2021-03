Brésil: l'étonnante révélation sur Hulk, qui perd cinq kilos par match!

Le staff de l'Altético Mineiro a découvert que Hulk, tout récemment recruté, pouvait perdre jusqu'à cinq kilos par match. En cause: sa transpiration.

À 34 ans, après plus de quatre ans en Chine, Hulk est rentré au pays pour évoluer avec le Clube Atlético Mineiro. L'attaquant aux 48 sélections et 11 buts avec l'équipe nationale du Brésil a d'ores et déjà pu disputer deux matchs sous ses nouvelles couleurs. Mais le staff du club a fait un constat étonnant et pas si anecdotique: Hulk peut perdre jusqu'à cinq kilos à chaque match.

Roberto Chiari, préparateur physique de l'Atlético Mineiro, a expliqué sur la chaîne de télévision du club que cette impressionnante perte de poids pour un footballeur était liée au fonctionnement de son organisme.

"Il transpire beaucoup, explique-t-il, selon une retranscription du média Lance. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Cette sueur permet à l'athlète d'évacuer la chaleur corporelle de façon plus efficace. Perdre beaucoup de kilos de cette façon n'est pas un problème. Mais ça demande de redoubler d'attention sur l'hydratation du joueur".

"L'un des premiers à qui on donne de l'eau"

Le staff de l'Atlético Mineiro fait donc en sorte que le joueur puisse boire de l'eau à tout moment. "Après l'entraînement, Hulk est l'un des premiers à qui on donne de l'eau ou une boisson énergisante", raconte aussi Roberto Chiari, précisant qu'une bonne hydradation permettait au joueur de retrouver rapidement ses kilos perdus. "Tant que nous faisons attention avec lui, cela ne lui cause aucun problème", conclut-il.

Hulk n'a pas encore trouvé le chemin des filets avec l'Atlético Mineiro. À Shanghai, l'ancien colosse du FC Porto a fini avec un bilan de 76 buts et 54 passes décisives en 145 rencontres de 2016 à 2020. Des statistiques similaires à ce qu'il avait fait au Zenit (Russie) avec 76 buts et 60 passes décisives en 148 rencontres entre 2012 et 2016.