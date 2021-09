Brésil: la fille de Pelé annonce sa sortie de l'hôpital

Opéré d'une tumeur suspecte du côlon début septembre, Pelé semble bien plus en forme, et va d'ailleurs poursuivre sa convalescence chez lui, explique sa fille.

Le Roi Pelé va mieux, et va pouvoir rentrer chez lui. Opéré d'une tumeur suspecte du côlon le 4 septembre dernier, le légendaire attaquant brésilien - qui fêtera ses 81 ans en octobre - était depuis hospitalisé pour faciliter les soins. Mais selon sa fille, il va désormais poursuivre sa convalescence à son domicile.

"Bye bye, le Brésil", a écrit ce mercredi sur Instagram Kely Nascimento, qui vit à New York mais était rentrée au chevet de son père depuis plusieurs semaines pour le soutenir et documenter son rétablissement. "Maintenant qu'il a repris des forces et qu'il quitte l'hôpital pour poursuivre les soins chez lui, moi-même je rentre chez moi pour recommencer à poster des photos de mon travail, de ma ville, de nourriture, des enfants, des chiens et des poules. (...) Merci encore du fond du coeur pour l'amour reçu depuis un mois."

Les cheveux gris ont disparu

Sur son compte ou celui de sa fille, Pelé est apparu bien plus en forme ces derniers jours, et s'est mis en scène en train de faire de l'exercice ou de jouer aux cartes. Mardi, Kely Nascimento s'est même amusée de la nouvelle coloration de son père, qui a troqué sa chevelure grise pour une crinière d'ébène. "Regardez qui a fait une couleur aujourd'hui pour être encore plus beau quand il va sortir de là", a-t-elle commenté, avec un cliché du triple champion du monde, tout sourire.

Après son opération du colon, Pelé avait quitté les soins intensifs mi-septembre. Le résultat de la biopsie de cette tumeur détectée lors d'examens de routine n'a toujours pas été rendu public. La santé de la légende, qui aura 81 ans le 23 octobre, a été fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations. La dernière remontait à 2019, en raison d'une infection urinaire sévère, suivie de l'enlèvement d'un calcul rénal.