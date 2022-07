Brésil: le légendaire Mario Zagallo hospitalisé pour une infection respiratoire

Mario Zagallo a été admis mardi dans un hôpital de Rio de Janeiro en raison d’un problème respiratoire. A bientôt 91 ans, le "Vieux Loup" est une légende de l’équipe du Brésil, avec laquelle il a remporté trois fois la Coupe du monde, en tant que joueur puis sélectionneur.

Mario Zagallo, la légende du football brésilien, double champion du monde en tant que joueur et sélectionneur de la Seleçao, a été a été hospitalisé mardi en raison d'une infection respiratoire. Il est "actuellement lucide" et n'est "pas sous assistance respiratoire", a expliqué l'hôpital Barra d'Or de Rio de Janeiro, qui s'est voulu rassurant dans un communiqué.

Zagallo a été soumis à un test de Covid-19, qui s'est révélé négatif, a précisé l’établissement de santé. À bientôt 91 ans, le "Vieux Loup", comme il est surnommé au Brésil, publie régulièrement des photos souvenir de son immense carrière sur Instagram, où il compte plus de 115.000 abonnés. Diminué physiquement depuis plusieurs années, il avait également publié il y a quatre jours une image de lui en train de se faire raser par un barbier.

Mario Zagallo est le premier à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur (1958 et 1962), puis en tant que sélectionneur (1970), bien avant l'Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990) et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018). Il est à ce jour le seul à avoir pris part à cinq finales de Mondial, dont une seule perdue, contre la France, en 1998, en tant que sélectionneur. Lors de l'édition précédente, en 1994, aux Etats-Unis, il était assistant de Carlos Alberto Pareira, lors du quatrième des cinq titres mondiaux du Brésil.

Le soutien de son ami Pelé

Mais son chef-d’œuvre incontestable reste le Mondial 1970, au Mexique. Fraîchement nommé sélectionneur, il avait mené le Brésil à son troisième sacre planétaire avec un jeu spectaculaire et une constellation de cracks comme Pelé, Jairzinho, Tostao, Gerson ou encore Rivellino.

Il avait déjà côtoyé le "Roi" Pelé en tant que joueur, lors des titres de 1958 et 1962. "Mon grand ami, je sais que tu traverses un moment difficile, mais je t'envoie de l'énergie positive. Tu seras bientôt rétabli, avec la même énergie de toujours. Courage, vieux loup!", a écrit sur Instagram Pelé, 81 ans, dont la santé s'est également montrée fragile ces dernières années.