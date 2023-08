Brésil: le nouveau coup franc surpuissant de Hulk à 37 ans

Opposé à Sao Paulo dimanche lors d'un match du championnat brésilien, l'Atlético Mineiro s'est imposé (2-0) grâce notamment à un coup franc surpuissant signé Hulk. L'attaquant continue de faire parler sa puissance à 37 ans.

A 37 ans, Hulk joue encore au Brésil, au grand regret des gardiens. Sous les couleurs de l'Atlético Mineiro, où il évolue depuis février 2021, l'homme aux 49 sélections avec la sélection auriverde s'est distingué dimanche en marquant un coup franc surpuissant face à Sao Paulo (2-0) dans un match de championnat.

Situé à plus de 35 mètres, Hulk a envoyé le ballon au fond de la lucarne dès la 4e minute grâce à son missile. Cette saison, l'ancien de Porto totalise 22 buts et 5 passes décisives en 40 matchs disputés toutes compétitions confondues. Au cours de sa carrière, Hulk a été connu pour ses frappes dévastatrices

Champion avec l'Atlético Mineiro en 2021

L'Atlético Mineiro pointe au dixième rang du classement après 18 journées dans le championnat brésilien. Depuis son arrivée au club, Hulk a remporté quatre trophées dont le championnat brésilien en 2021 où il avait grandement contribué en plantant à 19 reprises en 35 matchs.

Sur le même sujet Brésil: avec Hulk et Diego Costa, l'Atlético Mineiro sacré pour la première fois en 50 ans

Formé par l'EC Vitoria, Hulk était rapidement parti au Japon en 2005 avant d'être remarqué par Porto, où il a joué entre 2008 et 2012. Son passage au Portugal a été marqué plusieurs titres dans le championnat local et une victoire en Europa League en 2011. Recruté ensuite par le Zénith Saint-Pétersbourg pour 50 millions d'euros, Hulk s'était envolé en Chine au Shanghaï SIPG en 2016 où il est resté plus de quatre ans avant son retour au Brésil.