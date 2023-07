Brésil: partagé entre la sélection et Fluminense, le sélectionneur intérimaire compte avoir un "engagement maximal"

Nommé sélectionneur du Brésil jusqu'à l'arrivée de Carlo Ancelotti pour la Copa America 2024, Fernando Diniz a répondu aux critiques de la presse ce mercredi. Le technicien de 49 ans va partager son temps entre la Seleçao et Fluminense mais compte avoir un "engagement maximal".

Le choix pour le poste de sélectionneur du Brésil a de quoi interroger. Nommé au poste pour un intérim jusqu'à l'arrivée dans un an de Carlo Ancelotti, le Brésilien Fernando Diniz va en plus partager son temps avec Fluminense. L'homme de 49 ans s'est dit montré tout de même résolu à donner "le meilleur" malgré cette situation particulière.



"Je ne suis pas là pour parler de ce qui va se passer après moi, de ce qui va se passer avec Carlo Ancelotti", a déclaré l'entraîneur lors de sa présentation au siège de la Confédération brésilienne de football (CBF) à Rio de Janeiro. "Mon engagement avec la CBF est de chercher le meilleur pour bien préparer les joueurs et parvenir à de bons résultats dans les matches que nous affronterons", a-t-il dit.



La fédération a annoncé mardi que Diniz, 49 ans, serait le sélectionneur des quintuples champions du monde pendant un an, jusqu'à ce qu'Ancelotti achève son contrat avec le Real Madrid en juin 2024. Ancelotti prendra les rênes de la Seleçao à partir de la Copa America 2024, organisée l'an prochain aux Etats-Unis (20 juin-14 juillet).

"Ancelotti sera ici, vous pouvez en être sûr", assure le président de la CBF

L'actuel entraîneur du Real garde le silence depuis que cette information est sortie, et le président de la CBF Ednaldo Rodrigues a évité de mentionner son nom lors de la présentation de Diniz. Mais à la sortie, le patron du football brésilien l'a confirmé devant des journalistes: "Carletto", 64 ans, rejoindra la sélection brésilienne pour la Copa America 2024. "Il sera ici, vous pouvez en être sûr", a-t-il répondu à la question d'un journaliste.



La solution trouvée pour donner à l'équipe brésilienne un sélectionneur en attendant l'arrivée de l'Italien couvert de gloire a soulevé questions et critiques dans la presse brésilienne, puisque Diniz se partagera entre la direction technique de la Seleçao et celle de Fluminense, club de Rio de Janeiro qu'il doit encore mener jusqu'à fin 2024.



Diniz sera à la tête des Brésiliens pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la zone Amérique du Sud en vue de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada en 2026. L'équipe affrontera la Bolivie et le Pérou en septembre. Mais l'entraîneur brésilien a assuré qu'il ferait preuve d'un "engagement maximal" envers l'une comme l'autre de ses deux équipes.



Fluminense, actuellement sixième du championnat brésilien, à 12 points du leader Botafogo, a accepté cet attelage avec la CBF, qui versera au club "une excellente compensation financière", a relevé plus tôt lors d'une conférence de presse Mario Bittencourt, le président du club carioca.



A la tête d'une Seleçao en quête d'un nouveau souffle et d'un 6e titre mondial après plus de 20 ans d'attente, Diniz prend la place qui était occupée de façon provisoire par le sélectionneur des U20 Ramon Menezes depuis l'éviction de Tite, remercié après la faillite du Mondial-2022 au Qatar (élimination en quarts contre la Croatie).