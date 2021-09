Brésil: Pelé fait de l'exercice et espère sortir bientôt de l'hôpital

Toujours hospitalisé après son opération d'une tumeur au côlon, Pelé a publié une vidéo rassurante ce mardi, dans laquelle il fait de l'exercice physique sur un vélo.

Avec son habituel sens de l'humour, la légende du football Pelé a publié ce mardi une vidéo dans laquelle on le voit pédaler sur une bicyclette dans l'espoir de sortir bientôt de l'hôpital de Sao Paulo où il est soigné après une opération au côlon.

"Mes amis, j'envoie cette vidéo qu'a faite mon épouse aujourd'hui pour partager ma joie avec vous. Je suis entouré d'affection et d'encouragements qui me font me sentir un peu mieux tous les jours. En pédalant de cette façon, je retourne bientôt à Santos", une localité de Sao Paulo où se trouve l'une de ses résidences, écrit Pelé, 80 ans, sur son compte Instagram.

Dans la vidéo, on peut voir l'ancien génie du foot sur une bicyclette pendant que deux membres du corps médical de l'hôpital Albert-Einstein l'encouragent.

"Très bien, c'est ça, champion! Excellent! Un peu plus", lui dit l'un des deux hommes qui supervisent l’exercice alors que Pelé plaisante en tirant la langue comme s'il était épuisé.

Pelé a été opéré d'une tumeur début septembre

L'ancien footballeur, triple vainqueur de la Coupe du monde avec le Brésil (1958, 1962, 1970), avait été opéré le 4 septembre d'une tumeur "suspecte" au côlon découverte lors d'examens de routine.

Il était resté en soins intensifs jusqu'au 14 septembre, avant d'être transféré dans une chambre normale, mais avait fait un bref retour dans une unité de soins intensifs vendredi "à titre préventif" à cause d'une petite "instabilité respiratoire".