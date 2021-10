Brésil: Pelé fête ses 81 ans avant l'hommage de Santos

Quelques jours après son hospitalisation, le Roi Pelé fête ses 81 ans ce samedi. La légende brésilienne aura droit à un hommage appuyé de son ancien club, Santos.

La légende du football brésilien Pelé, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire, a fêté samedi ses 81 ans, apparemment en forme, malgré son état de santé fragile après un mois d'hospitalisation consécutif à la découverte d'une tumeur en septembre. "Mon anniversaire arrive! Ils ont déjà préparé le gâteau?" a écrit le "Roi" Pelé sur ses réseaux sociaux vendredi, avec une photo où on le voit souriant, en train de manger un gâteau orné d'un terrain et d'un ballon de football. Samedi matin, les hommages se sont multipliés pour célébrer l'icône du Brésil. Son ancien club de Santos a publié un message lui souhaitant "une longue vie" et "un joyeux anniversaire".

L'hommage de Santos

Le club où Pelé a évolué de 1956 à 1974 a de plus préparé une célébration lors de son match contre América samedi, avec un maillot arborant un écusson en hommage au roi du foot brésilien conçu pour l'occasion et un chant prévu à la 10e minute.

Edson Arantes do Nascimento dit "Pelé", seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970) suit une chimiothérapie après avoir été admis à l'hôpital le 31 août pour des examens de routine où une tumeur "suspecte" au côlon a été détectée. Il a été opéré quatre jours plus tard. Le "Roi" du football a ensuite passé une dizaine de jours dans une unité de soins intensifs, où il est retourné brièvement quelques jours plus tard en raison de difficultés respiratoires, avant de quitter l'hôpital le 30 septembre.

Le résultat de la biopsie de la tumeur n'a jamais été rendu public mais les médecins ont indiqué qu'il devra suivre "une chimiothérapie." L'ancien numéro 10 de la Seleçao a inquiété ses fans de nombreuses fois en raison de sa santé fragile et a été admis à l'hôpital à plusieurs reprises pour divers problèmes de santé.