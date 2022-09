Brésil: vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, Ramires annonce sa retraite

Passé par Benfica et Chelsea, avec qui il a remporté une Ligue des champions en 2012, Ramires a officialisé sa retraite ce mercredi d’un message sur les réseaux sociaux. Le Brésilien, 35 ans, était sans club depuis bientôt deux ans.

D’un lob sublime en demie retour face au grand Barça, il aura été l’un des artisans de la qualification de Chelsea en finale de la Ligue des champions 2012. Sans pouvoir y participer, suspendu. Ramires, milieu de terrain du Brésil et de Chelsea, a pris sa retraite ce mercredi.

Blues entre 2010 et 2016, avec qui il a remporté une C1, d’une Ligue Europa (2013) ou encore une Premier League (2015), l’international auriverde (83 sélections, 14 buts) a publié un message sur ses réseaux sociaux pour annoncer sa décision.

Deux Coupes du monde au compteur

Une longue sortie dans laquelle il remercie les clubs par lesquels il est passé (Joinville au Brésil, Cruzeiro, Benfica Lisbonne, Jiangsu Suning et enfin Palmeiras), ainsi que sa sélection, avec qui il a pris part à deux Coupes du monde en 2010 et 2014.

"Après un temps de réflexion, je voudrais annoncer que j’ai décidé de mettre officiellement fin à ma carrière de footballeur professionnel. En ce moment, je ne peux que remercier Dieu de m'avoir permis et conduit aux plus hauts niveaux que le sport peut offrir", indique Ramires. Sans club depuis novembre 2020 et son départ de Palmeiras, il tire sa révérence à 35 ans.