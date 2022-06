Bruno Alvès, champion d’Europe avec le Portugal, annonce sa retraite

Vainqueur de l’Euro 2016 avec le Portugal, l'ancien défenseur central du FC Porto, Bruno Alvès, a annoncé dimanche qu’il mettait un terme à sa carrière à 40 ans.

Clap de fin pour un grand joueur du football portugais. A 40 ans, Bruno Alvès a annoncé dimanche qu’il mettait un terme à sa carrière. "Je suis reconnaissant envers tous les dirigeants de clubs, coéquipiers, entraîneurs et personnes qui ont été impliquées dans ma vie sportive", a écrit le solide défenseur central sur son compte Instagram.

Avant de vivre une ultime expérience en Grèce à l’Apollon Smyrnis, Bruno Alvès s’est révélé au début des années 2000 au FC Porto, club qu’il a quitté 2010 et avec lequel il a remporté quatre titres de champion du Portugal (2006, 2007, 2008 et 2009) et trois coupes nationales (2006, 2009 et 2010).

96 sélections avec le Portugal

Après une expérience en Russie où il garnit aussi son palmarès avec le maillot du Zénith Saint-Pétersbourg (deux titres de champion de Russie), le défenseur portugais signe successivement à Fenerbahçe, Cagliari, aux Rangers et à Parme.

Valeur sûre en club, il a aussi été un pilier de la sélection portugaise avec laquelle il compte 96 capes (11 buts) entre 2007 et 2018. Devancé par Pepe et José Fonte en défenser centrale à l'Euro 2016, il figure néanmoins dans le groupe de Fernando Santos qui verra le Portugal triompher en France, après la finale gagnée face aux Bleus (1-0 a.p.).