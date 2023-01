Allemagne: Kimmich préservé d'une dépression post-Mondial par "ses trois enfants"

En marge du stage du Bayern Munich au Qatar, Joshua Kimmich est revenu ce mercredi sur ses déclarations survenues après l'élimination de l'Allemagne lors de la Coupe du monde 2022. S'il avait confié avoir peur de "tomber dans un trou", le milieu de terrain a surmonté sa déception grâce à ses enfants.

L'élimination de l'Allemagne dès le premier tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar a été difficile à accepter pour Joshua Kimmich. Juste après cette humiliation sportive, la deuxième en quatre ans après la sortie au même stade de la compétition en 2018, le joueur du Bayern Munich avait avoué son angoisse de "tomber dans un trou".

"J'ai laissé parler mon émotion"

Ce mercredi, le milieu de terrain a remercié "(ses) trois enfants" de lui avoir évité une déprime post-Mondial au Qatar, où il avait décrit l'élimination de l'Allemagne au premier tour comme "le pire jour de (sa) vie". "Je ne suis finalement pas tombé dans un trou", a-t-il dit aux journalistes qui accompagnent cette semaine le Bayern à Doha pour un stage de préparation hivernal.



"C'est un peu grâce à mes trois enfants. Avec eux c'est difficile de tomber dans un trou, vous avez d'autres choses à faire, a souri Kimmich, père de famille de 27 ans. Après le match, j'ai laissé parler mon émotion, ce n'est pas facile de surmonter des choses comme ça".

Le milieu défensif, qui n'a plus joué depuis le 1er décembre, comme la plupart des internationaux allemands évoluant en Bundesliga, affirme qu'il est très motivé pour reprendre après "ces vacances très longues, peut-être trop longues".



Le Bayern est en tête du championnat avec quatre points d'avance sur Fribourg, et reprendra la compétition vendredi (20h30) lors du choc de la 16e journée à Leipzig, troisième à six points.