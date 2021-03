Allemagne: Neuer milite pour un retour de Müller en sélection

A deux semaines de la prochaine trêve internationale et à trois mois de l’Euro, Manuel Neuer, le capitaine de la Nationalmannschaft, estime qu’un retour de Thomas Müller en sélection serait bénéfique.

La fin de l’exil pour Thomas Müller ? Absent de la sélection allemande depuis 2019 et le choix de Joachim Löw de l’écarter pour "rajeunir" l’effectif, le champion du monde 2014 a reçu le soutien de Manuel Neuer, son capitaine au Bayern Munich. "Je pense qu’il a montré son niveau, c’est un joueur extrêmement important pour nous", a assuré le gardien de but munichois, avant d’affirmer qu’il serait "véritablement" heureux que son coéquipier revienne en sélection. Il y a quelques jours, c’était le président du Bayern, Herbert Hainer, qui avait milité pour un retour de Thomas Müller sous le maillot allemand pour l'Euro (11 juin-11 juillet): "Je suis d’avis que Müller serait précieux dans n’importe quelle équipe, dont la sélection nationale aux prochains championnats d'Europe."

Thomas Müller © AFP

La prochaine liste tombera le 19 mars

A 31 ans, Thomas Müller réalise l’une des saisons les plus abouties de sa carrière, avec 13 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Interrogé par Sky Sports, Joachim Löw a laissé entendre, comme en février, que l’attaquant munichois pourrait faire son retour en sélection. "Je ne remets pas en cause le rajeunissement de l’équipe mais ce processus de développement a été arrêté dans le contexte actuel, a indiqué le sélectionneur. L’Euro est une compétition à part et notre travail est d’amener les meilleurs joueurs et la meilleure équipe avec nous afin de garantir le plus grand succès possible." Réponse vendredi 19 mars !