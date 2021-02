Allemagne: Löw ouvre la porte à Müller, Boateng et Hummels

Lors d’une interview télévisée, Joachim Löw a ouvert la porte au retour de plusieurs anciens cadres de l’équipe d’Allemagne. Thomas Müller et Jérôme Boateng, en forme avec le Bayern Munich, pourraient rapidement retrouver la Mannschaft. Tout comme Mats Hummels, auteur d’une bonne saison à Dortmund.

Le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne Joachim Löw, sous le feu des critiques après des performances décevantes, a pour la première fois ouvert la porte à un possible retour des "anciens", comme Thomas Müller ou Mats Hummels, lors de l'Euro, prévu du 11 juin au 11 juillet 2021. "Lorsqu'on entame un renouvellement, on ne doit pas l'interrompre et revenir complètement en arrière", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision publique ARD, à propos de son choix, dans le sillage du Mondial manqué en Russie de 2018 (élimination dès la phase de groupes), d'écarter plusieurs anciennes gloires de la Mannschaft et de miser sur une nouvelle génération de jeunes joueurs.

Mais "la réalité est que la pandémie nous a privé de presque une année" de préparation "et donc on peut vraiment se demander à présent s'il ne faudrait pas interrompre ce renouvellement au cas où cela deviendrait absolument nécessaire", a-t-il ajouté. Ces propos sonnent comme un début de volte-face pour Joachim Löw, sous la pression des médias dans son pays pour réintégrer en équipe nationale Thomas Müller et Jérôme Boateng, les deux stars du Bayern vainqueurs de la dernière Ligue des champions et qui effectuent une saison 2020-21 remarquée. Tout comme le défenseur central de Dortmund, Mats Hummels. Le trio avait été évincé sans ménagement par Joachim Löw en mars 2019.

"Ils pourraient être rapidement réintégrés"

Les appels à leur retour en équipe nationale ont décuplé après plusieurs performances décevantes et notamment un 6-0 encaissé en novembre dernier en Espagne par la Mannschaft en Ligue des Nations, qui a failli coûter son poste à Joachim Löw. Le sélectionneur a indiqué vouloir prendre une décision au mois de mai et ne pas envisager le retour du trio des anciens le mois prochain pour le début des matches de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. Des joueurs comme Müller, Hummels ou Boateng pourraient être, si nécessaire, "rapidement intégrés". "Nous en sommes parfaitement conscients, nous le savons au sein de l'équipe nationale, ce ne serait pas un problème", a admis Löw, en poste depuis 2006.