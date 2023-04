Bayern – Dortmund : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Choc en Allemagne à l’occasion de cette vingt-sixième journée. A domicile, le Bayern Munich accueille Dortmund. Découvrons comment suivre la rencontre en direct avec l’heure et la chaîne de diffusion de ce match !

En Allemagne c’est la rencontre que tout le monde attend. En Europe, c’est un nouveau choc que nous offre ce week-end. Le Bayern Munich, deuxième accueille donc le leader, le Borussia Dortmund dans une rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour la quête du titre.

Cette rencontre, présentée comme le « Klassiker » pourrait bien bouleverser le classement. Car à l’heure d’entamer cette nouvelle journée, un seul point sépare le Bayern Munich du Borussia Dortmund (53 points pour les jaunes et noirs contre 52 pour les bavarois). Si l’ogre bavarois fait office de favori pour cette rencontre, le Borussia Dortmund a quelques arguments à faire valoir. Et le premier de ces arguments se nomme Sébastien Haller. A nouveau double buteur face à Cologne lors de la dernière journée, l’attaquant ivoirien devrait démarrer cette rencontre et mener les offensives du Borussia Dortmund. De son côté, le Bayern arrive dans une période clé de sa saison. Car outre cette rencontre face à Dortmund, les joueurs du Bayern devront gérer la double confrontation en Ligue des Champions face à Manchester City. Lors de leur dernier match en Bundesliga, les joueurs munichois ont connu la défaite. Dans le paragraphe suivant, on vous détaille l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre.

Bayern – Dortmund : à quelle heure et où voir le match ?

Cette rencontre entre le Bayern et Dortmund est à suivre ce samedi dès 18 heures 30 sur la chaîne beIN SPORTS 1.

