Bayern: le petit tacle de Nagelsmann à Lewandowski après son départ

Interrogé sur le départ de Robert Lewandowski, parti en direction du FC Barcelone, Julian Nagelsmann en a profité pour adresser un petit tacle à l'attaquant polonais.

Le Bayern Munich a perdu Robert Lewandowski, un homme capable de marquer 50 buts en l'espace d'une seule saison, performance réussie l'année dernière. Malgré le départ de l'attaquant au FC Barcelone, le club bavarois affiche sa totale confiance en l'avenir, à l'image de l'entraîneur Julian Nagelsmann.

Interrogé en conférence de presse sur le départ du buteur polonais, le technicien arrivé l'été dernier en Bavière a confié: "Parfois, quand on jouait avec Lewandowski, c'était un peu plus facile de défendre sur nous. Maintenant, nous serons plus flexibles en attaque. Nos fans n'ont pas besoin de s'inquiéter."

Lewandowski a "une bonne alchimie" avec Xavi

Robert Lewandowski a marqué 344 buts avec le maillot du Bayern Munich, en 375 matchs, remportant à huit reprises le championnat d'Allemagne et la Ligue des champions en 2020. L'entité munichoise va percevoir 45 millions pour ce transfert alors que l'attaquant a signé un contrat de quatre ans avec le Barça.

Depuis plusieurs semaines, Robert Lewandowski ne cachait pas ses envies de départ. A bientôt 34 ans, il va découvrir un nouveau championnat, la Liga, lui l'ancien du Borussia Dortmund qui a passé 12 ans en Bundesliga, "Xavi a un plan pour que le Barça revienne au sommet, a déclaré 'Lewy' à propos de son nouvel entraîneur. Je l'ai rencontré à Ibiza par hasard, mais nous avons eu une bonne alchimie tout de suite et il m'a dit: 'je t'attendrai, on travaillera bien et on pourra décrocher beaucoup de titres'".

Les ambitions de Robert Lewandowski sont aussi claires que celles de Xavi. "Barcelone a eu des problèmes la saison dernière, mais le club a un potentiel incroyable et a signé de bons joueurs, a noté la recrue phare du club blaugrana. Je pense que le club est sur la bonne voie pour revenir au sommet. Mon objectif est très clair d'y arriver avec le Barça et de gagner des titres."