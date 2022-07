Mercato: le Barça dévoile les chiffres de l'opération Lewandowski, officiellement blaugrana

Le FC Barcelone a officialisé ce mardi la signature de Robert Lewandowski pour les quatre prochaines saisons. Le club catalan en a profité pour confirmer le montant de sa clause libératoire et la date de ses débuts avec l'équipe première.

Arrivé à Miami en Floride, Robert Lewandowski y a bouclé les derniers détails de son transfert à Barcelone. A la veille du match de présaison contre l'Inter Miami, le Barça a officialisé la signature du buteur polonais jusqu'en juin 2026 soit pour les quatre prochaines saisons.

Surtout, le club blaugrana a révélé publiquement via un communiqué les détails financiers de l'accord pour l'arracher au Bayern Munich lors du mercato estival. Comme l'indiquaient les fuites dans la presse depuis plusieurs jours, le club du président Joan Laporta va verser 45 millions d'euros à l'entité bavaroise. Un montant auquel pourront s'ajouter 5 millions d'euros supplémentaires sous la forme de bonus.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Une clause libératoire à 500M€

Depuis le départ de Neymar pour le PSG en 2017, le Barça a pris l'habitude de fixer des clauses libératoires dissuasives dans les contrats de ses stars. Sans surprise, celle de Robert Lewandowski est elevée et atteint 500 millions d'euros. Un montant important pour un joueur qui fêtera ses 34 ans le 21 août prochain.

Reste désormais à voir le Polonais débuter sous ses nouvelles couleurs. Si Robert Lewandowski s'est rendu aux Etats-Unis dès l'annonce d'un accord de principe entre le Barça et le Bayern pendant le week-end, le soulier d'or européen a passé sa visite médicale lundi en Floride.

Des débuts contre le Real Madrid?

Toutefois, selon les informations de la presse catalane, la nouvelle star de l'équipe barcelonaise ne devrait pas affronter l'Inter Miami ce mercredi.

Avant de débuter sous les ordres de Xavi, Robert Lewandowski risque donc d'attendre le prochain match amical du Barça, dimanche à Las Vegas, face au Real Madrid. Quoi de mieux qu'un Clasico pour lancer son aventure avec le club blaugrana? Et si en plus le Polonais débutait par un but contre l'ennemi juré des Catalans, les supporters du Barça seraient déjà sous le charme.