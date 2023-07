Bayern: Sadio Mané s'emporte contre un journaliste

Présent dimanche soir à l'Allianz Arena pour la présentation du Bayern Munich pour la saison 2023-2024, Sadio Mané a refusé de répondre à un journaliste. L'attaquant sénégélais est lié à des rumeurs de départ.

L'avenir sportif de Sadio Mané suscite bien des questions lors de ce mercato estival. Annoncé sur le départ du Bayern Munich et courtisé par Al-Nassr, l'attaquant sénégalais est pour l'heure toujours un joueur munichois. Dimanche soir, l'intéressé s'en est pris à un journaliste qui comptait l'interroger.

"Vous me tuez tous les jours et maintenant vous voulez que je vous parle...", a lâché Sadio Mané à un journaliste, sans s'arrêter. La scène s'est déroulée en marge de la présentation de la saison 2023-2024 à l'Allianz Arena, où le joueur était bien présent et s'est entraîné comme le reste de ses coéquipiers. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ancien de Liverpool n'entre pourtant plus dans les plans du Bayern Munich, qui aimerait économiser les 20 millions d'euros annuels de salaire pour le joueur de 31 ans.

Le Bayern Munich va effectuer une tournée au Japon

Recruté contre 32 millions d'euros l'été dernier, Sadio Mané n'a pas eu le rendement attendu en Allemagne, avec une saison à 12 buts et 6 passes décisives en 38 matchs disputés toutes compétitions confondues. Blessé au péroné et écarté des terrains pendant plusieurs mois, Mané avait eu aussi en cours de saison une altercation avec son coéquipier Leroy Sané.

Après une première saison "très compliquée" au Bayern Munich de son propre aveu, Sadio Mané aimerait lui rester au club comme il l'avait indiqué ces dernières semaines. Sauf que les dirigeants souhaiteraient eux recruter Harry Kane et chercheraient donc à vendre le vainqueur de la Ligue des champions 2019. Mané aurait donc donné son accord ces derniers jours pour rejoindre Al-Nassr même si rien n'a été officialisé depuis.

Mercredi, les joueurs de Thomas Tuchel entameront leur tournée estivale au Japon avec un match amical face à Manchester City. La reprise officielle de la saison aura lieu le 12 août, avec la Supercoupe d'Allemagne.