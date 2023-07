Mercato: pourquoi le Bayern veut se débarrasser de Sadio Mané

Arrivé l’an passé au Bayern Munich, l’ancien attaquant de Liverpool Sadio Mané est loin d’avoir répondu aux attentes, au point que le club bavarois le pousse clairement vers un départ au mercato. Les dirigeants allemands ne lui reprochent pas seulement ses prestations décevantes.

Un an et puis s’en va ? L’aventure de Sadio Mané au Bayern Munich pourrait déjà toucher à sa fin. L'été dernier, l’ancien attaquant de Liverpool rejoignait le club allemand pour trois saisons avec le rêve de conquérir des titres et de s’installer durablement parmi les meilleurs attaquants du monde. Douze mois plus tard, les supporters déchantent. Et Thomas Tuchel qui a remplacé Julian Nagelsmann au poste d’entraineur a clairement indiqué à son joueur la porte de sortie.

"Pour Sadio, ce sera compliqué dans les prochains mois. À l'heure actuelle, il est notre joueur, il est sous contrat et nous attendons de lui qu'il donne son maximum au cours de cette préparation. Nous allons observer son attitude et son degré d'investissement. On ne sait jamais ce qui peut se passer, il pourrait subitement nous bluffer. Mais aujourd'hui, ses perspectives ne sont pas les meilleures." Le message est assez clair…

Des stats insuffisantes et un clash qui laisse des traces

Avec seulement 12 buts et 6 passes décisives en 38 apparitions, l’attaquant de 31 ans n’a pas affiché le rendement espéré. Si sa blessure au genou qui l’a privé de nombreux matchs et de la Coupe du monde cet hiver n’a rien arrangé, le Bayern s’attendait à de meilleures statistiques. Pas dans le bon tempo sur le terrain, Sadio Mané n’a pas non plus fait l’unanimité dans le vestiaire. Un vestiaire qui a tremblé le 11 avril dernier au soir du quart de finale aller de Ligue des champions face à Manchester City (3-0). Ce soir-là, Sadio Mané et Leroy Sané en sont venus aux mains, le Sénégalais répondant par un coup de poing à une insulte de l’Allemand. Une bagarre qui a laissé des traces. Selon Sport 1, plusieurs cadres du vestiaire se sont éloignés de l’ancien joueur des Reds après cette altercation.

Un joueur de plus en plus isolé dans le vestiaire

Sadio Mané n’avait pas non plus marqué des points quelques semaines plus tôt en se moquant de son ex-entraîneur Julian Nagelsmann devant ses partenaires en pleine séance d’entraînement. Son attitude serait loin d’être irréprochable et l’aurait isolé dans un vestiaire où il n’aurait que son compatriote sénégalais Bouna Sarr comme ami proche.

Pas assez performant, ni exemplaire, Sadio Mané est aussi poussé vers la sortie en raison de son salaire, 20 millions d’euros brut annuel, jugé beaucoup trop important pour un joueur sur lequel Thomas Tuchel ne compte pas. Alors que le Bayern tente de boucler l’onéreuse signature d’Harry Kane, la direction bavaroise rêve de faire l’économie d’un des trois plus gros salaires de l’effectif. Sadio Mané a bien compris le message de sa direction. Ses conseillers ont déjà étudié plusieurs pistes en vue d’un départ. Le joueur aurait des contacts en Arabie saoudite.