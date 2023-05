Bayern: Tuchel confirmé sur le banc malgré la purge dans l'organigramme, Rummenigge revient

Lors d'une conférence de presse ce dimanche midi, le président du Bayern Munich Herbert Hainer a assuré que Thomas Tuchel serait bien l'entraîneur du club bavarois la saison prochaine, malgré les départ des historiques Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn.

Thomas Tuchel sera bien l'entraîneur du Bayern Munich la saison prochaine, a assuré le président du club Herbert Hainer lors d'une conférence de presse dimanche, annonçant également le retour de Karl-Heinz Rummenigge dans la direction du club.

"Nous sommes absolument convaincus par Thomas Tuchel"

"Nous sommes absolument convaincus par Thomas Tuchel. C'est l'un des meilleurs entraîneurs en Europe, il l'a démontré dans ses différents postes", a expliqué Herbert Hainer, assurant qu'il n'y avait "aucune pensée" vers une séparation ou un départ de Thomas Tuchel, arrivé en Bavière fin mars.

Après la victoire à Cologne (2-1) samedi après-midi et le onzième titre consécutif de champion d'Allemagne, Thomas Tuchel avait expliqué: "Dans un premier temps, je suis là". Cette déclaration a été interprétée dans certains médias allemands comme un possible départ avant la fin de son contrat à l'été 2025.

"Nous n'avons pas pu nous séparer à l'amiable"

Tout juste sacré champion d'Allemagne pour la 33e fois de son histoire, le Bayern Munich a mis fin samedi en début de soirée aux fonctions de directeur sportif de Hasan Salihamidzic et de président du directoire d'Oliver Kahn. La décision de se séparer de ces deux "historiques" du club a été actée dès jeudi après des discussions menées par Herbert Hainer et le président d'honneur Uli Hoeness. Si Salihamidzic a accepté la situation, l'échange a été "très émotionnel" avec Kahn, affirme Herbert Hainer.

"Nous n'avons pas pu nous séparer à l'amiable. Nous avons donc réuni un conseil de surveillance exceptionnel vendredi et avons décidé de nous séparer d'Oliver Kahn et qu'il ne pouvait pas se rendre à Cologne", a précisé Hainer. Ce choix a été annoncé à Thomas Tuchel vendredi. "Il a été compréhensif, on a eu une très très bonne discussion", a ajouté le président du Bayern.

Le retour de Karl-Heinz Rummenigge

Pour un nouveau départ dans la direction du club, Herbert Hainer a expliqué que l'ancien président du directoire de 2002 à 2021, Karl-Heinz Rummenigge, qui avait cédé sa place à Kahn à l'été 2021, intègrerait le conseil de surveillance du club, lors de la prochaine réunion mardi. Hainer a loué les "mérites" de Rummenigge, "très apprécié sur la scène européenne". L'ancien vice-président du Bayern (1991-2002) est membre du comité exécutif de l'UEFA, en tant que représentant de l'Association européenne des clubs (ECA).

L'une des premières missions du conseil de surveillance du Bayern sera de trouver un successeur à Hasan Salihamidzic au poste de directeur sportif, alors que le poste de président du directoire a été attribué à Jan-Christian Dreesen, jusque-là vice-président du directoire en charge des finances, pour une durée de deux ans.