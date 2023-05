Bundesliga: la maestria de Coman, le malheur d'Haller, Musiala le libérateur... le final de folie qui sacre le Bayern

Le suspense aura été totale dans cette dernière journée de Bundesliga. Alors que Dortmund avait son destin en main et pouvait gagner le titre de champion, une contre-performance contre Mayence (2-2) a permis aux Bavarois de remporter leur 11e titre. Pourtant, le club de Marco Reus était proche de renverser la situation grâce à Cologne.

Un titre se joue parfois sur des détails. Le Borussia Dortmund l’a appris à ses dépens ce samedi. Leader avant le début du multiplex, ce dimanche, la formation d’Edin Terzic avait seulement besoin d’une victoire, ou d’une contre-performance du Bayern Munich contre Cologne pour être champion d’Allemagne. Rapidement malmené par Mayence, Dortmund aurait tout de même pu soulever le trophée, sans un but salvateur de Musiala pour les Bavarois en fin de match. On rembobine le fil de cette incroyable fin de journée en Allemagne qui a accouché d'un scénario invraisemblable.

Dortmund dos au mur

Désireux de remporter un titre qui le fuit depuis 2012, Dortmund affrontait le 9e Mayence, un adversaire abordable sur le papier, mais tout va basculer dès les dix premières minutes. À la 8e minute, Coman lance les Bavarois, et permet à son équipe de dépasser Dortmund au classement. Le multiplex est encore long, et le club de la Ruhr a toujours son destin en main.

Mais le pire des scénarios va arriver pour Dortmund. Au quart d’heure de jeu, Hanche-Olsen inscrit son premier but de la saison pour Mayence, et met une énorme pression sur Dortmund qui doit courir après le score. Trois minutes plus tard, la chance semble sourire avec Guerreiro qui obtient un penalty.

En grande forme avec cinq buts sur les quatre derniers matchs, Haller a l’occasion de réduire l’écart, mais rate son penalty, et permet au Bayern de rester devant au classement. La série noire continue pour Dortmund avec Kobel qui n’a pas la main assez ferme, et aide Onisiwo à faire le break pour Mayence. Les locaux sont condamnés à marquer trois buts pour dépasser les Bavarois, mais une lueur d’espoir va apparaître.

Cologne proche de priver le Bayern du titre

Peu après l’heure de jeu, Guerreiro redonne de l’espoir à Dortmund en réduisant le score. Toujours insuffisant pour reprendre la première place, mais contre toute attente, Cologne va relancer le suspense. À la 80e, l’adversaire du Bayern revient à 1-1 et permet à Dortmund de repasser à la première place.

But de Musiala © Bein Sport

La folie de ce multiplex ne s’arrête pas là. Jusqu’au bout, ce n’est pas le jour des coéquipiers de Bellingham (resté sur le banc). Juste avant le temps additionnel, Musiala libère les Bavarois en leur permettant de reprendre l’avantage, et ainsi, occuper de nouveau la place du champion. Mains au ciel, attroupement, joueurs et supporters laissent exploser leur joie, eux qui sont loin d’avoir connu une saison facile. Tout juste démis de ses fonctions, le directeur sportif Hasan Salihamidzic saute de joie dans sa tribune, tandis que Thomas Tuchel lève le poing.

La joie de Hasan Salihamidzic © Bein Sport

Un mince espoir nommé Süle

L’arbitre siffle le coup de sifflet final à Cologne. Le Bayern est champion, mais reste attentif à ce qu’il se passe du côté de Dortmund qui est encore dans le temps additionnel. Qui d’autre qu’un ancien Bavarois pour faire trembler la bande de Sané ?

La déception des fans de Dortmund © Bein Sport

Dans les dernières secondes, Süle offre l’égalisation à Dortmund (2-2). Encore un but, et Reus sera enfin champion d’Allemagne, mais il reste trop peu de temps et le Bayern garde sa place de leader. Une énorme désillusion pour le dauphin de Bundesliga qui avait toutes les cartes en main pour obtenir un 9e championnat.