Bochum-Dortmund: l'arbitre reconnaît avoir commis une erreur défavorable au Borussia, qui a peut-être perdu gros

Lâché par sa direction sportive, l'arbitre du match Bochum-Dortmund (1-1) a reconnu une erreur en ne sifflant pas un penalty pour le BVB, qui risque de perdre la tête du championnat au profit du Bayern Munich.

Une erreur d'arbitrage qui risque d'avoir des conséquences énormes. Tenu en échec 1-1 par Bochum en ouverture de la 30e journée de Bundesliga, ce qui laisse la possibilité au Bayern Munich de reprendre la tête du championnat, le Borussia Dortmund aurait dû bénéficier d'un penalty à la 64e minute pour un tacle deux pieds décollés de Danilo Soares sur Karim Adeyemi. L'arbitre Sascha Stegemann n'a pas sifflé et n'a pas eu recours à l'écran de contrôle de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Mais moins de 24 heures après, il reconnaît s'être trompé dans un entretien accordé à Bild.

"Je me sens comme une merde"

"Après observation, c'est un penalty, admet M. Stegemann. Mais je ne l'avais pas du tout vu comme ça sur le terrain. (...) Le défenseur avait une vitesse élevée et j'étais sûr qu'Adeyemi avait mis la jambe à l'intérieur. L'assistant vidéo a bien sûr regardé la scène et l'a évaluée. L'évaluation était la suivante: pas d'erreur manifeste, c'est pourquoi il n'y a pas eu de recommandation pour que je la regarde à nouveau moi-même".

"Avec le recul, je dois dire que j'aurais préféré y réfléchir à nouveau", poursuit l'arbitre, précisant qu'il aurait pu lui-même décider de consulter les images. "Mon exigence est bien sûr de tout décider correctement directement sur le terrain, de résoudre correctement les situations, à la fin aussi avec l'assistant vidéo. Je suis très énervé, je me sens comme une merde. C'était une nuit très, très courte, je ne me sens pas bien avec ça".

Pour la direction des arbitres, la vidéo n'était même pas nécessaire

Avant cette prise de parole, Sascha Stegemann a été publiquement lâché par sa hiérarchie. "C'est une faute et un penalty", constate la direction sportive des arbitres allemands dans un communiqué. Avec cette analyse de l'action: "Le défenseur se jette de l'arrière et sur le côté avec ses deux jambes dans la lutte pour le ballon. Il ne joue pas la balle et touche à la place le joueur adverse, le faisant tomber". La conclusion de cette prise de position est sévère pour l'arbitre: l'instance estime qu'une telle faute aurait dû aboutir à la prise d'une bonne décision "sans qu'une aide de l'assistance vidéo soit nécessaire".

Le Borussia Dortmund a vivement protesté après la rencontre, par la voix de son directeur sportif Sebastian Kehl: "Aujourd'hui, l'arbitre a décidé de l'issue de la rencontre. À cinq journées de la fin, lorsqu'il en va du titre de champion d'Allemagne, ne pas regarder cette situation, j'estime que c'est négligent et lâche". "Pour moi, il n'y avait pas seulement penalty, mais aussi un second carton jaune et un rouge pour le joueur de Bochum", a aussi déploré Edin Terzic, l'entraîneur du BVB. "Je trouve assez injuste que tout ne soit pas fait pour qu'il n'y a pas de mauvaise décision de prise. Ça fait mal", a-t-il également regretté.

Avec ce quatrième nul de la saison, le Borussia Dortmund peut perdre la première place du championnat à quatre journées de la fin. Le Bayern Munich de Thomas Tuchel peut prendre un point d'avance en cas de victoire dimanche contre le Hertha Berlin (15h30).