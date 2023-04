Bundesliga: encore battu à Mayence, le Bayern de Tuchel n'y arrive pas et laisse la voie libre à Dortmund

Nouvelle désillusion pour le Bayern Munich. Trois jours après son élimination en Ligue des champions, le "FC Hollywood"- en référence aux remous des derniers jours - a mordu la poussière à Mayence ce samedi en Bundesliga (3-1). Dortmund pourrait en profiter pour passer leader.

Eliminé de la Coupe, de la Ligue des champions... et bientôt privé de sa première place de Bundesliga? Pour son retour en Bundesliga, trois jours après avoir pris la porte en C1, le Bayern Munich s'est fait renverser par Mayence. Ainsi, Thomas Tuchel n'a gagné aucun de ses quatre derniers matchs avec les Bavarois et n'a signé que deux succès en sept rencontres, depuis sa prise de fonctions.

Pourtant, Mané a répondu

Pour sa première titularisation depuis son clash avec Leroy Sané, Sadio Mané avait pourtant répondu de la meilleure des manières. Le Sénégalais a ouvert le score à la demi-heure de jeu (0-1, 29e) sur l'un des deux seuls tirs cadrés de la rencontre d'un Bayern apathique, ce qui constituait également son premier but pour le "Rekordmeister" depuis le 29 octobre.

Néanmoins, Mayence a bien compris en deuxième mi-temps qu'il aurait été trop bête de ne pas profiter de l'impuissance bavaroise, alors les Nullfünfer se sont mis en lumière, et notamment Ludovic Ajorque. L'ancien Strasbourgeois a signé son sixième but lors des sept derniers matchs en permettant aux siens d'égaliser (1-1, 65e), mais Mayence ne s'en est pas satisfait et a continué d'appuyer sur le champignon.

De cette manière, Leandro Barreiro (2-1, 73e) puis Aaron Martin (3-1, 79e) ont fait plier Yann Sommer, de quoi plonger le Bayern un peu plus dans le doute. Invaincu depuis dix matchs, Mayence se replace sixième tandis que le Bayern Munich perdra sa place de leader en cas de victoire du Borussia Dortmund contre l'Eintracht Francfort (18h30).