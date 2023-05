Bundesliga: le Bayern sacré champion après un scénario complètement fou lors de l'ultime journée

La dernière journée de Bundesliga a livré un scénario haletant. Dans une position idéale pour rafler le titre, le Borussia Dortmund s'est compliqué la tâche à domicile face à Mayence (2-2), pendant que le Bayern a souffert pour l'emporter à Cologne (1-2) et s'offrir le 33e titre de son histoire, le 11e consécutif.

Pour la première fois en onze ans, le Borussia Dortmund avait l'occasion de mettre fin à l'interminable hégémonie du Bayern Munich, vainqueur des dix derniers titres de champion d'Allemagne. Pour l'occasion, le Signal Iduna Park et les supporters avaient sorti leurs habits de lumière pour s'apprêter à vivre une journée historique. Et pourtant, tout ne s'est pas du tout passé comme prévu, malgré les deux points d'avance au coup d'envoi. La faute à une prestation catastrophique des hommes d'Edin Terzic, battus par Mayence après un match sans.

Haller a manqué un pénalty

Rapidement surpris par un but d'Andreas Hanche-Olsen, les Borussen ont manqué une occasion en or de revenir au score mais Sébastien Haller a manqué son pénalty, avant que Karim Onisiwo ne mette un deuxième coup derrière la tête des joueurs de Dortmund totalement sonnés par l'enjeu. Menés 2-0 à la pause, les Jaune & Noir ont assisté impuissants à la prise de pouvoir des Bavarois, qui ont fait le travail sur la pelouse de Cologne grâce à un but exceptionnel de Kingsley Coman.

Dans l'obligation de marquer trois fois ou d'espérer un faux pas du Bayern, Dortmund a investi le camp de Mayence et a repris espoir grâce à la frappe lointaine de Raphaël Guerreiro (1-2, 69e). Plus au sud, les Munichois ont géré leur avance malgré quelques sueurs froides. Avant d'être climatisé sur un pénalty de Dejan Ljubicic à dix minutes du terme (1-1, 80e). Un scénario parfait pour le BvB, de nouveau leader pour un petit point.

Mais un scénario loin d'être figé, puisque Musiala a délivré la Bavière sur un coup de canon à la... 88e minute (1-2). De quoi refroidir les supporters de Dortmund, loin d'avoir le sourire malgré l'égalisation de Süle dans le temps additionnel (2-2, 95e). Un but insuffisant pour permettre à Dortmund de retrouver les sommets de la Bundesliga, toujours occupés par les Bavarois. Encore une fois.

Les résultats de la dernière journée de Bundesliga

Dortmund 2-2 Mayence

Cologne 1-2 Bayern

RB Leipzig 4-2 Schalke 04

Union Berlin 1-0 Werder Brême

Francfort 2-1 Fribourg

Borussia Mönchengladbach 2-0 Augsbourg

Stuttgart 1-1 Hoffenheim

Wolfsburg 1-2 Hertha Berlin

Bochum 3-0 Bayer Leverkusen