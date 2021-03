Bundesliga: le message classe de Ribéry pour Schmid, qui égale son record

Titulaire au milieu de terrain de Fribourg face à Leipzig (0-3), le Français Jonathan Schmid a disputé samedi son 273e match en Bundesliga. Le joueur de 30 ans rejoint un certain Franck Ribéry au classement des joueurs français les plus capés dans le championnat allemand. La star de la Fiorentina n’a pas manqué de salué la performance avec un message sympa sur les réseaux sociaux.

Il n’est pas le plus connu des joueurs français expatriés mais il est assurément l’un des plus expérimentés. Samedi face à Leipzig (0-3), Jonathan Schmid, latéral droit de Fribourg capable de jouer au milieu de terrain, est entré dans l’histoire de la Bundesliga en devenant le joueur français ayant disputé le plus matchs dans le championnat allemand. Avec 273 rencontres outre-Rhin, il rejoint Franck Ribéry, auteur lui aussi d’une très longue carrière en Allemagne avec le Bayern Munich (2007-2019). Agé de 30 ans, Schmid, ex-pensionnaire du centre de formation de Strasbourg, a rejoint l'Allemagne à 18 ans.

Ribéry : "Seuls les meilleurs parviennent à faire cela"

Franck Ribéry, qui porte depuis 2019 le maillot de la Fiorentina, a tenu à souligner la belle performance du joueur passé à deux reprises par Fribourg (2010-2015 et depuis 2019), Hoffenheim (2015-2016) et Augsbourg (2016-2019). Après avoir salué Christian Streich, l’entraîneur de Schmid, et Jonathan dans un message vidéo, Ribéry (37 ans) a salué la performance de son compatriote. "273 matchs de Bundesliga. C'est dingue. Seuls les meilleurs parviennent à faire cela", a déclaré l’attaquant de la Fio.

Ce record deviendra la seule propriété de Jonathan Schmid dans les prochains jours, sans doute lors de la prochaine journée de Bundesliga, samedi sur la pelouse de Mayence. Derrière Schmid et Ribéry, les joueurs français ayant disputé le plus de rencontres dans le championnat allemand sont Matthieu Delpierre (185), Willy Sagnol (184) et Bixente Lizarazu (183).

Jonathan Schmid (à gauche) © ICON Sport