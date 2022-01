Bundesliga: les politiques "utilisent" le football, juge le président de l'Union Berlin sur les jauges

Afin de réduire le nombre de cas positifs au Covid-19, de nombreux pays comme l'Allemagne et la France ont décidé d'imposer des jauges dans les stades. Une mesure que le président de l'Union Berlin, Dirk Zingler, conteste en accusant les poilitiques.

Le président du club de Bundesliga de l'Union Berlin accuse les politiques d'imposer jauges et huis clos au football professionnel non pas pour des raisons sanitaires, mais parce qu'ils veulent montrer à leurs électeurs qu'ils sont actifs contre la pandémie. Les politiques "ont pris l'habitude d'utiliser la force du football pour faire passer dans les médias leurs propres idées, leurs propres objectifs politiques (...) sur l'air de: "nous devons faire quelque chose de visible", dénonce Dirk Zingler ce mercredi dans le quotidien Sport Bild.

"Evidemment, les stades de football sont une cible naturelle, parce que le football a un large rayonnement. Mais désigner les tribunes comme lieu de contamination est malhonnête", affirme le président de l'Union, un club où les fans jouent un rôle majeur, dans et hors du stade.

Une mesure inefficace selon Dirk Zingler

Selon lui, le risque d'infection dans les stades est "très faible", parce que les spectateurs "sont en plein air" et que l'on n'y admet que des personnes vaccinées ou guéries, "de surcroît testées et portant des masques". "Nous vidons les stades et nous renvoyons les gens chez eux ou au bistrot, où ils se regroupent pour regarder les matches", regrette M. Zingler.



En Allemagne, chaque Etat fédéral décide de ses propres règles sanitaires. Certains ont déjà imposé en décembre le huis clos pour les rencontres de football, tandis que d'autres ont accepté des jauges. L'Union a joué son dernier match de Bundesliga à domicile le 15 décembre devant 5.000 spectateurs autorisés.