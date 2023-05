Bundesliga: une nouvelle fin de saison légendaire avec la bataille Dortmund-Bayern ?

Pour ses 60 ans d'existence, la Bundesliga s'offre à nouveau samedi un final incertain, avec deux points d'avance pour le Borussia Dortmund sur le Bayern Munich, qui espère rééditer le hold-up de 2000.

En mai 2000, 2001 et 2002, la dernière journée du championnat d'Allemagne a donné lieu à des scenarios de folie, un suspense jusque dans les dernières secondes et des changements de leader au cours des deux heures de football.

2000: l'improbable revers de Leverkusen à Unterhaching

En 2000, le Bayer Leverkusen de Michael Ballack tient la dragée haute au Bayern Munich. Le "Werkself", le "onze de l'usine", s'empare de la tête de la Bundesliga à la 30e journée grâce à sa victoire contre l'Arminia Bielefeld et la défaite du Bayern contre le rival munichois 1860. Fort de quatre succès consécutifs, Leverkusen est en position de force avant la dernière journée pour décrocher le premier titre du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer, avec trois points d'avance sur le Bayern, mais une différence de buts générale défavorable.

Pour son déplacement sur le pelouse d'Unterhaching, en périphérie sud de Munich, un match nul suffit contre le promu bavarois, qui a déjà assuré son maintien. Mais rien ne se passe comme prévu. Ballack marque contre son camp dès la 20e minute, Markus Oberleitner double la mise, et Unterhaching l'emporte 2-0. Le Bayern s'impose de son côté 3 à 1 contre le Werder Brême, et s'empare du titre de champion. Une banderole "Merci Unterhaching" est déroulée au balcon de l'Hôtel de ville munichois qui donne sur la Marienplatz pour les célébrations du titre.

2001: quatre minutes de folie

Champion en 2000, le Bayern se retrouve exactement dans la même situation que le Bayer Leverkusen au printemps 2001: leader avant la dernière journée avec trois points d'avance mais une différence de buts défavorable sur Schalke, les Munichois ont besoin d'un point à Hambourg pour assurer le 17e titre.

Rival du Bayern cette saison, Schalke reçoit... Unterhaching à Gelsenkirchen pour la dernière journée. Mené 2-0 puis 3-2, Schalke renverse la rencontre et s'impose 5-3 dans son Parkstadion. Viennent ensuite quatre minutes de pure folie.

A 400 kilomètres au nord, Hambourg ouvre le score à la 90e minute. La rumeur d'une défaite du Bayern gagne Gelsenkirchen, les supporters envahissent la pelouse après le coup de sifflet final, les joueurs se congratulent, persuadés du sacre. L'écran géant du Parkstadion diffuse alors en direct les images du Volksparkstadion hambourgeois, le match n'est pas fini. Le Bayern obtient un coup franc indirect dans la surface de réparation de Hambourg. Le défenseur Patrick Andersson trouve un trou de souris pour marquer et arracher le titre à Schalke, resté le "champion des coeurs" cette saison.

2002: nouvelle désillusion pour Leverkusen

Au printemps 2002, le Bayer Leverkusen est omniprésent, sur la scène nationale comme continentale. L'Europe du foot apprend à connaître le "Werkself" qui se hisse en finale de la Ligue des champions en éliminant Liverpool en quarts et Manchester United en demies. Leader de la Bundesliga depuis la 24e journée, Leverkusen dilapide une avance de 5 points sur le Borussia Dortmund au soir de la 31e journée, s'inclinant à domicile contre le Werder Brême et à Nuremberg. Et cède pour un point le fauteuil de leader au Borussia.

Lors de la dernière journée, Dortmund est mené par Brême, alors que Leverkusen mène rapidement contre le Hertha Berlin. Pendant plus d'une heure entre la 10e et la 74e minute, le Bayer croit au titre, mais le Borussia égalise par Jan Koller, puis l'emporte grâce à Ewerthon. Deux autres désillusions suivent en moins de deux semaines pour les coéquipiers de Michael Ballack: à l'Olympiastadion de Berlin, ils perdent la Coupe d'Allemagne contre Schalke et au Hampden Park de Glasgow, ils cèdent face au Real Madrid, avec la légendaire reprise de volée de Zidane.