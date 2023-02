Des soucis aussi au Bayern avant le PSG? L'attitude de Sané contre Bochum aurait agacé ses dirigeants

Auteur d’une prestation sans relief face à Bochum (3-0) samedi lors de la 20e journée de Bundesliga, l’attaquant du Bayern Munich, Leroy Sané, a été remplacé en seconde période. Visiblement mécontent, l’ancien joueur de Manchester City a rejoint directement le vestiaire. Une attitude qui serait mal passée en interne rapporte Bild ce dimanche, à deux jours du 8e de finale de Ligue des champions face au PSG.

Entre mauvais résultats, prestations médiocres, blessures, tensions entre joueurs et avec les dirigeants, le PSG ne prépare pas dans la sérénité son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich mardi soir au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport1). Mais au sein du club bavarois, souvent surnommé le FC Hollywood, tous les feux ne sont pas non plus au vert. Si le leader du championnat allemand a logiquement battu Bochum (3-0) samedi à l’Allianz Arena en Bundesliga, Julian Naggelsman n’a pas été complètement satisfait par la prestation de son équipe. "Si on joue comme ça mardi, ça ne suffira pas pour avancer", a averti l’entraîneur allemand après la rencontre.

Leroy Sané frustré et muet

Parmi les joueurs décevants, Leroy Sané figure en bonne position. Le joueur de 27 ans n'a quasiment rien réussi de tout ce qu'il a entrepris. Remplacé à la 77eme minute par le jeune Arijon Ibrahimovic (17 ans, aucun lien avec Zlatan), l’ancien ailier de Manchester City n’a pas caché sa frustration en quittant la pelouse. Il a rejoint directement le vestiaire sans un geste pour son coach (qui ne s’est pas levé du banc), ni pour le staff et ses coéquipiers.

Leroy Sané était-il en colère contre lui-même, contre son entraîneur ou bien les deux à la fois ? Difficile à dire mais selon Bild, sa prestation et son attitude ont fortement déplu à l’état-major du Bayern, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic, respectivement président et directeur sportif du club bavarois. L’international allemand (50 sélections – 11 buts) a quitté l’Allianz Arena sans s’exprimer.