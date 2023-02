Quand le PSG sombre, le Bayern déroule: ce qu'il faut retenir de la balade munichoise avant le choc de Ligue des champions

Tandis que le PSG a sombré à Monaco en Ligue 1 (3-1), le Bayern a déroulé en Bundesliga contre Bochum. Les états de forme semblent opposés entre les deux équipes, qui s'affronteront mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions.

A trois jours de son déplacement à Paris pour affronter le PSG en huitième de finale aller de Ligue des champions (mardi 21h, à suivre sur RMC Sport), le Bayern s'est totalement remis en confiance avec une victoire nette 3-0.

Opposés à Bochum, 15e au classement et moins bonne défense de Bundesliga, les Bavarois évoluaient sans Kimmich (suspendu) mais avec Upamecano et Choupo-Moting de retour dans le 11 titulaire. Neuer, Mané, Lucas Hernandez, Mazraoui et Gravenberch, eux, étaient toujours absents. Seul le dernier cité a une petite chance d'être dans le groupe pour Paris.

Le Bayern, malgré une grosse domination, a tout de même dû patienter jusqu'à la 41e minute pour trouver la faille. Avant cela, Choupo-Moting (15e), Gnabry (35e) ou encore Goretzka (40e) avaient manqué de réalisme. Mais c'est sur un long dégagement et une erreur de Saidy Janko, que Thomas Müller a pu ouvrir le score, profitant d'une passe en retrait pour pousser le ballon dans le but vide. Critiqué ces dernières semaines, mis sur le banc début janvier, le joueur de 33 ans a inscrit son quatrième but en championnat et fait taire les critiques.

Coman en grande forme

1-0 à la mi temps pour le Bayern. Julien Naggelsman, débute dès la reprise son coaching en sortant Müller et en faisant rentrer Alphonso Davies. Le Bayern va alors reculer, et même souffrir, pendant une vingtaine de minutes. Bochum met alors beacoup plus de pression et se procure même une grosse occasion, sur une tête de Philipp Hofmann bien sorti par Yann Sommer. Le gardien suisse, remplaçant de Neuer (blessé de longue durée), réalise son premier clean sheet en cinq matchs de Bundesliga sous les couleurs bavaroises.

L'entrée de Kingsley Coman (59e) coincide avec la reprise en main du Bayern. Le Français marque d'ailleurs le but du break cinq minutes plus tard, sur un bon décalage de Musiala. Troisième but en deux matchs de Bundesliga pour l'ancien Parisien.

Nagelsmann a pu faire un peu tourner, Upamecano a rassuré

La fin de rencontre est un cavalier seul pour les Munichois. 75e minute, Gnabry obtient un penalty pour une faute de Janko, qu'il transforme lui même. Julien Nagelsmann a aussi pu gérer les temps de jeu et en offrir à certains jeunes comme le français Mathys Tel, entré à la 67e minute, ou encore Arijon Ibrahimovic, 17 ans (aucun lien de parenté) pour sa première avec les pros.

Au final, les cinq changements du Bayern étaient tous entérinés à la 77e minute, aucun blessé à déplorer, c'est le match parfait à trois jours du déplacement à Paris. Mention spéciale à Dayot Upamecano, qui revenait de blessure et qui a été très impressionnant en défense, et Coman, dont l'entrée en jeu a permis au Bayern de se mettre à l'abri dans un moment du match un peu plus compliqué. Le plein de confiance quand, dans le même temps, le PSG a sombré un peu plus dans le doute en s'inclinant à Monaco.