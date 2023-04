"Il est inspirant": Amine Adli raconte la méthode Xabi Alonso au Bayer Leverkusen

Invité de l'émission Génération After ce lundi sur RMC, Amine Adli a vanté les mérites de son entraîneur Xabi Alonso, en poste au Bayer Leverkusen depuis octobre dernier. L'attaquant français de 22 ans a pris une nouvelle dimension depuis l'arrivée du Basque.

La patte Xabi Alonso a bien pris au Bayer Leverkusen. Arrivé en octobre dernier, le technicien basque reste sur une série de 13 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa, le club allemand est remonté à la sixième place de Bundesliga. Sous sa houlette, Amine Adli s'est imposé.

"Il apporte beaucoup de confiance"

Invité de Génération After ce lundi sur RMC, l'ancien de Toulouse s'est confié sur son entraîneur: "Il y a beaucoup de respect pour lui et sa carrière. C'est inspirant, il a tout gagné et joué dans les plus grands clubs du monde. Il apporte beaucoup de confiance, a indiqué l'attaquant. Pour les joueurs offensifs, il nous apporte de la confiance pour tenter, dribbler, prendre des risques. Il nous donne énormément de liberté."

"Il a su trouver les mots pour me motiver", a ajouté Amine Adli, lui qui est arrivé en août 2021 à Leverkusen. Mais depuis sa discussion avec Xabi Alonso à la reprise post-Mondial, le Français de 22 ans a pris une nouvelle dimension, en étant de mieux en mieux physiquement.

"Depuis la reprise, on est une autre équipe"

Au moment de l'arrivée de Xabi Alonso, après huit journées de Bundesliga, le Bayer Leverkusen pointait en avant-dernière position avec seulement cinq points pris. "Xabi Alonso est arrivé en cours de saison donc il n'avait pas forcément le temps de mettre ses idées en place avec l'enchaînement des matchs. La pause imposée par la Coupe du monde nous a fait énormément de bien, a jugé Adli. Depuis, on est une autre équipe. On a pu faire une mini-préparation et il a pu nous exposer toutes ses idées, pour les mettre mieux en place. Aujourd'hui, on est une équipe beaucoup plus homogène, offensive et équilibrée."

Passé sur le banc de la Real Sociedad entre 2019 et 2022, Xabi Alonso reste encore un jeune entraîneur. L'ancien milieu défensif a gardé, à 41 ans, une certaine qualité dans le pied droit, qu'il peut exposer à ses joueurs. "A chaque fois, même à la fin de l'entraînement, il aime bien rester longtemps quand il y a des exercices avec des frappes, des centres. Il aime bien montrer qu'il a encore sa patte, s'est amusé Adli. Je peux vous dire que c'est très fort encore."