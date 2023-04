Coupe de France: pourquoi il n’y aura pas de festivités dimanche à Nantes en cas de sacre contre Toulouse

Le FC Nantes, ex-aequo avec Brest en Ligue 1 à la place de premier relégable, se présente samedi au Stade de France (21h) en finale de Coupe de France contre Toulouse. Les Canaris, vainqueurs l'an passé, présentent un visage inquiétant et peuvent tout perdre comme tout gagner en quelques jours. Dimanche, une chose est sûre: la Cité des ducs sera privée de festivités.

Les scènes de liesse qui avaient enflammé Nantes il y a un an pour le retour des joueurs après la victoire en Coupe de France contre Nice ne se dérouleront pas en 2023. D'une part car les Nantais n'auront pas la tâche facile face au Toulouse Football Club. D'autre part car les Canaris auront trois jours plus tard un maintien à aller chercher à Brest, adversaire direct dans la bataille pour éviter la relégation en Ligue 2.

L'an passé, les Nantais, 10es avant de jouer la finale, n'avaient pas ce stress et s'étaient autorisés une belle fiesta avec plusieurs dizaines de milliers de fans dans la chaleur d'un 8 mai plus feria que férié. Cette année, les prochains jours auront plus le goût du travail à la chaîne qu'aux vacances pour les joueurs d'Antoine Kombouaré, qui n'avait dimanche soir en zone mixte qu'une envie: "Jouer enfin cette putain de finale." Résultat, si les Canaris s'imposent au Stade de France samedi, avant-veille de 1er mai, joueurs et staffs se concentreront sur leur avenir et remettront à plus tard les festivités éventuelles.

La fête à Nantes le 8 mai 2022 pour fêter le titre des Canaris en Coupe de France © AFP

Le fantôme de la Ligue 2 a ressurgi

Dimanche passé, quelques minutes après le coup de sifflet final face à Troyes (2-2), la Beaujoire avait de toute façon déjà la gueule de bois. La faute à un scénario improbable où les jaune et vert, qui avaient ouvert le score, se sont vus remonter puis dépasser avant qu'un but égalisateur ne soit validé à la dernière seconde. Un point de gagné ? Deux points de perdus ? Les supporters ne savaient plus comment compter, certains lâchant même une larme en regardant le classement et en voyant ressurgir le fantôme de la Ligue 2, où le FC Nantes a erré quatre saisons de 2009 à 2013.

Fidèles à leur habitude, les joueurs se sont présentés au pied de la Tribune Loire pour entendre le capo de la brigade leur expliquer que le maintien était plus important qu'une victoire en finale de la Coupe de France. C'est aussi le message adressé depuis plusieurs semaines à ses joueurs par Antoine Kombouaré.

Mardi, les supporters pourront assister au dernier entraînement de leur équipe à la Jonelière avant le déplacement en avion des joueurs vers la capitale vendredi. Un TGV et 52 bus sont prévus pour les fans des Canaris qui, très majoritairement, ont le sentiment que le contexte en championnat vient gâcher cette finale placée en plein cœur de la lutte pour le maintien. Pendant que certains s'interrogent pour savoir si, en Ligue 2, le club pourrait jouer la Ligue Europa, la plupart laisseraient bien leur trophée contre un strapontin en Ligue 1.