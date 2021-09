Le Bayern Munich va porter un maillot spécial pour la fête de la bière

Le Bayern Munich dévoile un quatrième maillot faisant référence à l'Oktoberfest, la fête de la bière, qui n’aura pas lieu cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Il sera porté dès ce week-end lors de la réception de Bochum.

Un maillot en hommage à la fête de la bière? Oui, c’est possible. Le Bayern Munich dévoile un quatrième maillot qui fait référence à l’Oktoberfest. Une fête de la bière traditionnelle à Munich qui est une nouvelle fois annulée à cause de la pandémie de Covid-19.



"L'Oktoberfest de Munich n'aura pas lieu une fois de plus. Cependant, comme le Wiesn (référence au lieu de la fête, ndlr) fait partie du mode de vie bavarois et est fermement ancré dans nos cœurs, le FC Bayern et adidas sortent un maillot spécial. Il vise à exprimer la solidarité du club avec sa ville natale et ses traditions", explique le club bavarois dans un communiqué.



Le maillot est vert foncé. Le logo, les accents sur les manches, les trois bandes sur les épaules et les sponsors ressortent en couleur dorée. L'un des points forts du maillot est la broderie inspirée de la tradition bavaroise, qui orne le logo du champion d’Allemagne.

Porté dès ce week-end contre Bochum

Les hommes de Julian Nagelsmann porteront cette nouvelle tunique lors de la réception de Bochum (samedi 15h30) pour le compte de la cinquième journée de Bundesliga.

En championnat, les champions d’Allemagne en titre sont 2es avec deux points de retard sur Wolfsbourg. A l’inverse, ils ont parfaitement débuté leur campagne de Ligue des champions en s’imposant largement contre le FC Barcelone (3-0).