Ligue des champions: le Bayern gifle encore le Barça, la Juventus en balade

Le Barça s'est incliné à domicile face au Bayern Munich (0-3), ce mardi soir dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions. En parallèle, la Juventus et Chelsea se sont imposés, tandis que les matchs Villarreal-Atalanta, Kiev-Benfica et Lille-Wolfsburg ont abouti à des scores nuls.

Onze buts ont été marqués lors du premier multiplex de la phase de poules de la Ligue des champions 2021-2022. Un peu plus d'un an après l'incroyable 8-2 du Final 8, le Bayern Munich a encore giflé le FC Barcelone en s'imposant 3-0 sur la pelouse du Camp Nou. Dans le même temps, la Juventus s'est baladée et Chelsea a dû faire preuve de patience.

GROUPE E

FC Barcelone - Bayern Munich: 0-3

La chance se provoque. Le Bayern Munich a amplement mérité sa nouvelle victoire face au FC Barcelone, au Camp Nou. Les Bavarois ont eu beaucoup de réussite sur les deux buts. Le premier est une frappe de Thomas Müller déviée par Eric Garcia (33e). Ce qui a rendu impuissant Marc-André Ter Stegen, pris à contrepied. Le deuxième est un coup de flipper. Robert Lewandowski a agi comme un regard des surfaces pour reprendre une frappe du jeune Jamal Musiala repoussée par le poteau (56e). Le Polonais a enfoncé le clou dans les dernières minutes, après un nouveau tir détourné par le cadre (85e).

Le résultat est logique: à domicile, le Barça a été rendu impuissant. Memphis Depay, associé à son compatriote Luuk de Jong n'a rien pu faire: les hommes de Ronald Koeman ont été incapables de cadrer le moindre tir. C'est la première fois que le Barça perd trois matchs de suite à domicile en compétition européenne (3-0 contre la Juventus et 4-1 contre le PSG la saison passée).

Dynamo Kiev - Benfica: 0-0

Incroyable finish à l'Olimpiyskiy Stadium. Pour un petit mètre, Benfica a évité la défaite à la dernière minute sur le terrain du Dynamo Kiev. Dans le temps additionnel, Mykola Shaparenko, qui venait de faire trembler la barre transversale, avait réussi à tromper Odysseas Vlachodimos sur l'action suivante. Mais cette ouverture du score a finalement été refusée pour un hors-jeu, léger mais bel et bien net et existant.

GROUPE F

Villarreal - Atalanta: 2-2

Une rencontre renversante. Remo Freuler a ouvert le score dès la 6e minute pour l'Atalanta, avec l'aide du cadre de Geronimo Rulli. Mais Villarreal a su réagir avant la pause, grâce à bon pressing haut que Manu Trigueros a fait fructifier (39e). Finalement, le score s'est inversé en fin de match, avec un but de Arnaut Danjuma pour le sous-marin jaune (73e). Mais la Dea a trouvé de la ressource pour égaliser dix minutes plus tard, par l'intermédiaire de Robin Gosens (83e). Villarreal s'est même mis en difficulté dans la foulée, avec un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion pour Francis Coquelin, entré à l'heure de jeu.

GROUPE G

Lille-Wolfsbourg: 0-0

Leader de Bundesliga, mais en infériorité numérique à partir de la 63e minute (Brooks exclu), Wolfsburg a tenu tête au Losc. Les partenaires de Burak Yilmaz ont pourtant cru faire la différence peu après le retour des vestiaires, grâce à Jonathan David. Mais son but a été refusé avec l'aide de l'assistance vidéo pour une légère sortie du ballon. En toute fin de match, les Lillois ont espéré un penalty pour une faute à la dernière seconde, mais l'arbitre a finalement accordé un coup-franc qui n'a rien donné.

GROUPE H

Chelsea - Zenit: 1-0

Romelu Lukaku, forcément. Déjà auteur de trois buts en trois matchs de championnat, le Belge a débloqué son compteur européen pour offrir la victoire aux Blues. Il a fait la différence à la 69e minute, en dominant les airs pour reprendre un centre parfait du capitaine César Azpilicueta. Le tenant du titre de la Ligue des champions n'a donc pas manqué son entrée en lice, même si Thomas Tuchel n'avait pas l'air très convaincu de la performance de ses hommes devant leur public.

Malmö - Juventus: 0-3

La balade de la soirée. En Suède, la Juventus n'a eu aucun mal à se défaire de Malmö. Les hommes de Max Allegri ont pris l'avantage avec une tête plongeante du latéral gauche Alex Sandro, en position d'avant-centre sur un centre de Juan Cuadrado (23e). Paulo Dybala s'est ensuite chargé de faire le break, en transformant un penalty obtenu par Alvaro Morata (45e). Ce dernier a tout de même fait en sorte de se faire justice, en assommant l'adversaire d'un troisième but dans la foulée (45e+1).