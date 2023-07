Cameroun: expulsion d’Onana, menaces... les révélations de l’ancien vice-président de la Fédération sur Eto’o

Censé insuffler un vent nouveau sur la sélection camerounaise, Samuel Eto’o, président de la fédération camerounaise de football, ne fait plus vraiment l’unanimité. Dans les colonnes de Marca, l’ancien vice-président de la Fédération, Henri Njalla Quan, a fait quelques révélations sur les agissements de l’ancien buteur. Notamment sur le cas André Onana.

Eliminé dès les phases de poules de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et pas encore certain de passer les qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le Cameroun connaît des temps compliqués. L’arrivée en 2021 de Samuel Eto’o à la présidence de la fédération camerounaise de football était pourtant censée apporter un vent nouveau à la sélection africaine.

Mais c’est finalement loin d’être le cas, et les révélations de l’ancien vice-président de la Fédération ne devraient pas arranger cela. Dans les colonnes de Marca, Henri Njalla Quan est revenu sur le départ définitif d’André Onana, ainsi que sur la pression qui serait mise sur les joueurs par l’ancien buteur.

"Comment peut-on être aussi méchant ?"

En plein Mondial, Onana est mis à l’écart avant un match contre la Serbie. En raison d’un désaccord avec le sélectionneur Rigobert Song, le gardien qui a des chances de rejoindre Manchester United cet été, annonce prendre sa retraite internationale.

Auprès du média espagnol, l’ancien vice-président est revenu sur les coulisses de ce bouleversement, en livrant sa version: "La convocation d'André Onana en équipe nationale dépend du président de la Fecafoot. Je l'ai interrogé formellement sur l'avenir de notre gardien en équipe nationale, et il m'a répondu que la carrière du garçon est terminée, et que la lettre qu'il a envoyée à son club, l'Inter FC, était pour se débarrasser de lui, comment peut-on être aussi méchant ?"

"Les stars de l’équipe sont étouffées"

Malgré l’absence d’Onana, le Cameroun dispose toujours d’un bel effectif, avec notamment les présences d'Aboubakar, Anguissa et Mbeumo pour ne citer qu’eux. À croire les propos de Henri Njalla Quan, l'omniprésence d'Eto'o n’aide pas vraiment ces derniers à les mettre dans les meilleures dispositions: "Les stars de l'équipe nationale sont étouffées par quelqu'un qui a été lui-même une star quand il était footballeur et qui veut rester une star en tant qu'entraîneur."

"Il est présent à chaque réunion, à chaque entraînement. Même l'entraîneur se sent étouffé par l’omniprésence d’Eto’o." L’ex dirigeant pointe aussi du doigt la gestion financière de l’actuel président de l’instance: "Eto'o avait promis de ne pas toucher à son salaire de président de la FECAFOOT, où est cette promesse ? Aujourd'hui, la FECAFOOT est endettée de plusieurs dizaines de milliards de francs, à qui la faute ?"

"Je posais trop de questions"

En plus de ces révélations, Quan a ajouté avoir subi des menaces de la part d’un homme chargé par Eto’o de le surveiller: “Eto'o a donné 1 million de francs (1 500 euros) à un responsable du football pour me surveiller, et cet homme a commencé à menacer ma famille (...) Le président Samuel Eto'o a tenu une réunion avec les autres membres du comité exécutif à l'hôtel Starland, au cours de laquelle il a dit qu'il ne me faisait plus confiance parce que je posais trop de questions.”