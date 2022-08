Ce joueur de Malmö remplacé par son frère à son propre mariage à cause de son transfert

Buya Turay, attaquant du club suédois de Malmö, a révélé à la presse locale qu'il avait manqué son propre mariage à cause d'une pré-saison démarrée plus tôt que prévu. C'est donc son frère qui l'a remplacé à la cérémonie du 21 juillet dernier.

Arrivé cet été à Malmö après deux ans passés en Chine, l'attaquant sierra-leonais Buya Turay a révélé, après une victoire 3-0 contre Dudelange en match de qualification pour la Ligue des champions jeudi, qu'il avait manqué... son propre mariage.

"Mon frère a dû me représenter"

"Je n'étais pas à mon propre mariage, a-t-il confié à Aftonbladet, un média suédois. Mon frère a dû me représenter." En début de semaine, Buya Turay a publié sur Instagram l'information selon laquelle qu'il avait épousé sa petite amie Suad, rencontrée l'année dernière. Trois photos presque traditionnelles, mais qui n'étaient en fait qu'une mise en scène.

Le 22 juillet, l'attaquant de 27 ans a été présenté comme nouveau joueur par le FF Malmö sur place, en Suède. Un déménagement précipité pour Buya Turay, qui a dû au passage sacrifié son mariage. "Nous nous sommes mariés le 21 juillet en Sierra Leone, explique-t-il. Mais je n'étais pas là parce que Malmö m'a demandé de venir ici plus tôt."

"Nous avons pris les photos à l'avance"

"Nous avons pris les photos à l'avance", poursuit-il, dévoilant donc la supercherie le montrant à deux endroits du globe bien différents au même moment, s'il on en croit son fil Instagram: "On dirait que j'étais là mais je n'y étais pas. Mon frère a pu me représenter au mariage lui-même."

Il n'a donc pas revu Suad depuis qu'elle est officiellement devenue sa femme... en son absence. "Je vais essayer de la faire venir en Suède et à Malmö maintenant pour qu'elle puisse être près de moi. Elle vivra ici avec moi", dit Buya Turay, qui est en Suède avec sa fille de trois ans, née d'une précédente relation.

Concernant la lune de miel, le néo-attaquant de Malmö a déjà un plan : "D'abord nous allons gagner le championnat et ensuite je partirai en lune de miel." Côté terrain, Buya Turay a ravi les supporters suédois, qui l'ont largement acclamé lorsqu'il est entré quelques minutes en fin de match contre Dudelange. "C'était si bon, a-t-il commenté au média suédois. Je suis impatient de leur donner le meilleur de moi-même."