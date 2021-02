Rangers: Gerrard se sent "lâché" par les joueurs qui ont enfreint le protocole sanitaire

L'entraîneur des Glasgow Rangers, Steven Gerrard, est furieux contre cinq de ses joueurs. Ce mercredi, le manager anglais s'est dit "déçu" après que certains aient enfreint le protocole sanitaire après avoir organisé une fête clandestine.

La tension est palpable chez les Rangers. Deux mois après avoir enfreint une première fois les règles sanitaires par deux joueurs de l’équipe écossaise pour avoir assisté à une fête clandestine, les Glasgow Rangers sont une fois de plus amoindris en raison de manquements aux règles de confinement.

Ce mercredi, l'entraîneur des Rangers, Steven Gerrard, a annoncé que cinq joueurs (Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude et Brian Kinnear) ont été mis en quarantaine forcée après avoir enfreint les règles sanitaires et ont eu une amende. Les joueurs mis en cause avaient organisés une fête clandestine, qui a été interrompue par la police, tôt le matin.

Steven Gerrard "déçu par les événements"

Furieux après le comportement de ses joueurs, l’entraineur des Glasgow Rangers s’est dit "lâché" par une partie de son équipe, ce mercredi devant les médias. "Je discuterai avec tous ces garçons en face-à-face une fois que nous serons autorisés à le faire", a déclaré Steven Gerrard qui a assuré que cela "sera réglé en interne".

Le coach de l’équipe leader du championnat d’Ecosse se "sens personnellement déçu par les récents événements, mais j'essaie d'aller de l'avant et de me concentrer sur l'essentiel", a avoué Gerrard qui souhaite avant tout se projeter sur les prochains matchs.