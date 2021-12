Belgique: des supporters filmés en train de scander des chants antisémites

Une vidéo publiée mardi sur Instagram montre des supporters de Beerschot en train d’entonner des chants antisémites, avant le match contre Anderlecht. Une enquête a été ouverte.

La vidéo a été publiée lundi sur Instagram et elle était toujours en ligne mardi soir. On y voit un groupe de supporters entonner des chants antisémites à proximité du stade, alors que la rencontre Beerschot-Anderlecht (0-7) se déroulait à huis clos à cause des restrictions sanitaires.

Selon les médias belges DH et Le Soir, il s'agit de fans de Beerschot qui scandent en néerlandais "Hamas, Hamas, Joden aan het gas", soit "Hamas, Hamas, tous les Juifs au gaz", en référence à la Shoah et au mouvement islamiste palestinien de la bande de Gaza.

Enquête ouverte

La police d'Anvers a ouvert une enquête et a dressé un procès-verbal pour "incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe ou une communauté".

De son côté, le Beerschot a condamné ces actes, comme le rapporte la DH. "Les chants racistes ne sont tolérés à aucun moment, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du club de football", a déclaré le club.