Championship: le but salvateur du gardien de QPR dans les dernières secondes

Seny Dieng, le portier de QPR, a permis à son équipe d'égaliser face à Sunderland (2-2) ce samedi en Championship dans le temps additionnel en reprenant de la tête un ballon qui traînait dans la surface. Un but qui a créé évidemment l'hystérie auprès de ses coéquipiers.

QPR a fait une drôle de surprise à Sunderland. Les hommes de Michael Beale ont égalisé en toute fin de rencontre 2-2 grâce à leur gardien, Seny Dieng, qui a coupé de la tête un centre au second poteau. Il s'agit évidemment du tout premier but marqué par le portier sénégalais, qui, lui comme ses coéquipiers, n'en revenaient pas.

Plusieurs tentatives de tête, une réussie

Menés 2-0 au Stadium of Light en première période, QPR avait attendu la seconde période et plus précisément les dernières minutes de la rencontre pour réagir face à Sunderland ce samedi. Ilias Chair a réduit le score à la 87e minute (2-1), avant de délivrer une passe décisive à Seny Dieng.

Visé par un premier tir sur corner, le gardien de QPR tente une première fois de reprendre de la tête puis va au duel avec Patterson, le portier de Sunderland. Devancé à chaque fois par celui-ci, Seny Dieng aura finalement une troisième chance. Resté dans la surface alors que le chrono indiquait encore deux minutes à jouer, le Sénégalais a repris de la tête au premier poteau un bon centre d'Ilias Chair, permettant son équipe de revenir au score (2-2).

"Je ne vais plus jamais le mettre gardien"

Un but célébré comme des fous par ses coéquipiers et le portier, qui regagne vite sa place alors qu'il reste encore quelques secondes. A l'issue de la rencontre, son entraîneur Michael Beale s'est montré plus qu'heureux et songe à une reconversion pour son portier. "Quand Seny est monté, un assistant m'a dit : 'tu es content ?' J'ai répondu: 'Je ne vais plus jamais le mettre derrière.' Quand le gardien monte, qu'il récupère un ballon et attaque les deux ballons... Un match de dingue."

Il avait aussi de gentils mots pour son gardien, héros de la soirée si ce n'est plus: "Seny est un jeune homme humble, qui dit peu de mots. Quel moment magique pour lui. Il est le premier gardien à marquer pour QPR et les quelques 900 fans qui sont venus en parcage malgré la grève des trains. Ils pourront dire 'J'étais là'. Il a aussi fait de grands arrêts".