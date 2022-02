Angleterre: après 11 ans d'absence, Roy Keane pourrait retrouver un job à Sunderland

Selon le Daily Mail, les dirigeants de Sunderland aimeraient faire revenir Roy Keane sur leur banc. Les Black Cats se trouvent actuellement à la troisième place en League One, soit la troisième division anglaise. Keane n'a plus occupé un poste de numéro un depuis plus de dix ans.

Roy Keane, l'ex-bad boy de Manchester United, pourrait bientôt retrouver place sur un banc de touche. Selon une information du Daily Mail, le club de Sunderland va sonder l'ancien milieu de terrain irlandais, qui avait commencé sa carrière de l'autre côté du terrain, en 2006, avec les Black Cats.

Sous la houlette de Roy Keane, Sunderland avait obtenu le titre en 2007 en deuxième division, permettant un retour en Premier League. L'aventure avait pris fin en décembre 2008 après une série de cinq défaites. Le club anglais, qui garde une belle image de Keane, a licencié son dernier entraîneur Lee Johnson dimanche.

Defoe déjà de retour

Après 29 journées, Sunderland est classé troisième de League One, soit la troisième division anglaise. Le propriétaire Kyril Louis-Dreyfus et le directeur sportif Kristjaan Speakman devraient alors sonder rapidement Roy Keane, toujours populaire auprès des supporters.

Roy Keane n'a plus entraîné une équipe première depuis 2011 (Ipswich), se contentant depuis de deux expériences en tant qu'adjoint. Ces dernières saisons, l'ancien joueur des Red Devils est resté sur le devant de l'actualité médiatique en étant consultant pour la chaîne britannique Sky Sports.

Ce mardi, Sunderland a déjà annoncé le retour de l'un de ses anciens avec la signature de l'expérimenté attaquant Jermain Defoe (39 ans), revenu pour une "dernière dance".