Championship: salaires non versés, grève des joueurs, dernière place... c'est le gros bazar à Wigan

Bon dernier de Championship à huit journées de la fin de la saison régulière, Wigan est en pleine crise. Ce qui pousse Steven Caulker à dénoncer les mensonges du club, qui n'a pas payé ses joueurs à quatre reprises cette saison.

Les temps sont durs à Wigan. Dernier de Championship à huit journées de la fin, le club du président Talal Al Hammad accuse un retard de neuf points sur Rotherham, premier non relégable. La situation sportive est délicate puisque Wigan n'a gagné qu'un seul des 19 derniers matchs toutes compétitions confondues. Durant cette période, Kolo Touré n'a même pas passé le cap des dix rencontres sur le banc des Latics.

Nommé en novembre pour les trois prochaines saisons et demie, l'ancien défenseur ivoirien a pris la porte en janvier pour sa première expérience sur un banc en tant qu'entraîneur principal.

Les joueurs en grève

Outre le cauchemar d'un point de vue sportif, l'ambiance est également tendue en coulisses. Ce vendredi, Steven Caulker a dénoncé les mensonges et le comportement "absolument scandaleux" du club, qui n'a pas payé les joueurs quatre fois cette saison.

"Il peut y avoir des raisons de retard de paiement une ou deux fois, mais que les garçons aient vécu cela quatre fois cette saison est tout à fait inacceptable, écrit le défenseur sur LinkedIn. En tant que joueurs, on nous dit tous les jours que l'argent est en route et qu'il arrivera, si tout va bien, sur notre compte dans l'après-midi. 14 jours plus tard, l'argent n'est toujours pas arrivé. De plus, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que nous devons être payés à nouveau le 7 avril et que le club n'est pas en mesure de confirmer s'il aura assez d'argent pour cela."

Face à cette situation, les joueurs étaient absents de l'entraînement ce vendredi pour protester contre la crise financière que traverse le club, qui a déjà été sanctionné d'un retrait de trois points par la Ligue anglaise. La réception de QPR, le 1er avril prochain, s'annonce électrique par les Latics.