Classement FIFA: l'Argentine s'empare de la tête, l'équipe de France grimpe d'une place

Championne du monde, l'Argentine est devenue la nouvelle première nation du football mondial dans le deuxième classement FIFA dévoilé depuis la fin du Mondial au Qatar. La France passe deuxième.

Le nouveau classement FIFA, dévoilé ce jeudi, profite aux deux finalistes du Mondial au Qatar. L'Argentine, championne du monde, s'empare de la première place (1840,93 points) en progressant d'un rang. C'est la première fois depuis six ans que l'Albiceleste se retrouve leader.

L'équipe de France gagne aussi une place et se hisse au 2e rang (1838,45 pts). Les Bleus profitent de leurs victoires dans les éliminatoires de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (1-0).

Le Brésil pénalisé par son revers contre le Maroc

En fait, l'Argentine et la France profitent du mauvais résultat du Brésil contre le Maroc durant la dernière trêve internationale. À cause de sa défaite surprise 2-1, la Seleção abandonne un peu plus de six points et chute à la 3e place.

Derrière, les sélections européennes font un tir groupé et le top 10 se présente ainsi: Belgique (4e), Angleterre (5e), Pays-Bas (6e), Croatie (7e), Italie (8e), Portugal (9e), Espagne (10e). Le Maroc, première sélection africaine, est 11e devant la Suisse (12e) et les États-Unis (13e).

Le classement FIFA est calculé avec un système d'addition-soustraction sur un total de points, en fonction des résultats et du niveau de l'adversaire affronté. Ce modèle donne moins d'importance aux matchs amicaux et plus d'importance aux rencontres de phases finales.

Ce classement devrait notamment servir à la FIFA pour établir les chapeaux du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026 prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canada.