Scouting: Les secrets de la formation lyonnaise

Cette semaine, l'équipe du podcast RMC Scouting autour de Mathieu Bodmer se penche sur le cas de l'emblématique formation lyonnaise.

Reconnue comme l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, l’Academy OL nous ouvre ses portes pour un numéro exceptionnel de Scouting, le podcast de RMC dédié à la formation avec Benoît Boutron, Loïc Tanzi et Mathieu Bodmer. "La formation, c'est vraiment une culture, un pilier du club", explique Jean-François Vulliez, le directeur du centre de formation. 25% de l'effectif de la saison a été formé par l'académy, dont le budget est estimé à environ 10 millions. Un club qui met les moyens et qui retire les fruits de son investissement.

Le recrutement régional, la formation scolaire et footballistique et l’intégration des jeunes au groupe pro…. Dans un entretien exceptionnel d’une heure, Jean-François Vulliez, le directeur du centre de formation, Amaury Barlet, l’entraineur des U16 et U17, ainsi que Fabien Caballero, le responsable du recrutement de l’Academy répondent à toutes les questions de Scouting et lève le voile sur ce qui fait du centre de formation un modèle reconnu dans le monde du football.

