EN DIRECT PSG: Suivez la conf de Galtier en live

Je suis heureux pour lui. Il aspire à avoir un temps de jeu plus important. Ici ce serait difficile. Il s'est très bien préparé. Je savais dès le départ qu'il était clair qu'il allait nous quitter mais il a eu le grand mérite de se concentrer sur sa préparation, et il va arriver prêt à Rennes. On lui souhaite bonne chance et on aura un regard sur ses performances.