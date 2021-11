PSG: Bernat salue le "très beau geste" du club après sa grave blessure

Absent pendant plus d’un an après une rupture du ligament croisé au genou gauche, Juan Bernat retrouve du temps de jeu avec le PSG. Dans un entretien accordé à Canal+, le latéral gauche espagnol revient sur ses difficultés à guérir de sa blessure et la prolongation offerte par le club parisien.

Avant cette rupture du ligament croisé au genou gauche survenue lors d’un match contre Metz en septembre 2020, Juan Bernat était un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche. Après treize mois d’absence, l’Espagnol a vu le Portugais Nuno Mendes arrivé l’été dernier au PSG et enchaîner les rencontres.

Pas encore en pleine possession de ses moyens, Bernat (28 ans) a raconté lors d’une interview à Canal+ les complications ayant entrainé son retour très tardif dans le groupe du leader de Ligue 1: "Cinq jours après ma première opération, j’ai contracté une infection. J’ai dû à nouveau me faire opérer. (…) À de nombreuses reprises, je pensais revenir, mais mon genou ne me le permettait pas".

L’Espagnol confie même avoir eu des doutes sur son aptitude à revenir à son meilleur niveau: "Bien sûr tu commences à avoir peur, mais j’ai déjà connu ça lorsque j’étais blessé auparavant. Tu commences à te dire que tu ne seras plus jamais le même. Mais au final, ton corps s’habitue et retrouve sa forme. Je pense que tout est question de temps et de travail".

Bernat "reconnaissant" avec le PSG pour sa prolongation

Le 15 octobre, l’ancien joueur du Bayern Munich fait son grand retour face à Angers au Parc des Princes en rentrant sur le terrain à la 63e minute.

Un moment que Bernat gardera longtemps en mémoire: "C’est un moment que je n’oublierai jamais. Après une longue période de convalescence, ce genre d’accueil te motive. Lorsque l’on entend le Parc scander votre nom et vous applaudir, c’est incroyable".

Le joueur de 28 ans a aussi tenu à remercier les dirigeants parisiens de lui avoir offert malgré sa grave blessure une prolongation de contrat jusqu'en 2025: "C’est une grande marque de confiance du club. (…) Le club m’a montré son soutien, cette prolongation montre qu’ils ne m’oublient pas. Aujourd’hui je suis reconnaissant, c’est un très beau geste de leur part".

Avec quatre matchs en championnat depuis le début de la saison, Bernat revient peu à peu au niveau qui l’avait rendu indispensable à Paris.