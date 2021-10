PSG: Di Meco estime qu’il faut mettre Neymar sur le banc

Auteur d’un mauvais début de saison avec un seul but en six rencontres de Ligue 1, Eric Di Meco, dans le Super Moscato Show, pense que Neymar devrait aller faire un tour sur le banc de touche afin qu’il puisse se remettre en forme.

Décevant contre l’Olympique de Marseille dimanche dernier, Neymar (29 ans) ne réalise pas un bon début de saison avec le PSG avec un seul but, sur penalty, inscrit en six matchs de Ligue 1. Ce mercredi, Eric Di Meco, dans le Super Moscato Show, a suggéré de mettre l’attaquant brésilien sur le banc de touche pendant un certain temps: "Normalement, un mec comme ça devrait pouvoir aller sur le banc. Mais dans le football aujourd’hui, j’ai l’impression que ce n’est plus possible. Qu’on m’explique pourquoi ce n’est pas possible quand tu es Neymar et que tu n’es pas bon et pas concerné de le mettre sur le banc".

Pour appuyer son propos, le consultant de RMC Sport est revenu sur la performance de l’ancien Barcelonais face à Marseille où il a eu beaucoup de mal à exprimer ses qualités: "D’après moi, il n’était pas apte à jouer. Je l’ai trouvé tellement en difficulté sur les accélérations dimanche soir (face à Marseille), que pour moi ce n’est pas rationnel. Il ne peut pas jouer au football. Il a un problème physique et quand c’est le cas tu ne mets pas le mec sur le terrain".

"Il faut qu’il redevienne un joueur de foot"

Di Meco est convaincu que le meneur de jeu, revenu de la dernière trêve internationale avec des douleurs aux adducteurs, n’est toujours pas remis de cette blessure, malgré le fait qu’il ait manqué la victoire du PSG face à Leipzig (3-2) en Ligue des champions pour ne pas prendre de risques.

Dans un entretien avec DAZN, le Brésilien affirmait aussi: "Je ne sais pas si j’ai encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football". Eric Di Meco pense que Neymar doit prendre le temps nécessaire pour reprendre goût à ce sport: "Je pense que ça lui ferait du bien. C’est compliqué de le mettre sur le banc. Mais je pense qu’il faut qu’il se soigne, le laisser un peu à la maison, le mettre un peu au frais. Faire en sorte qu’il se remette au football. Il faut qu’il redevienne un joueur de foot", a-t-il conclu.