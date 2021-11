PSG en direct: Suivez la conf de Pochettino avant Nice

Au lendemain de la cérémonie du ballon d'or qui a vu Lionel Messi remporter le trophée pour la 7e fois, le PSG a publié son communiqué médical, quelques mintues avant le début de la conférence de presse de Pochettino.

Et il en ressort qu'on ne verra peut-ête pas Messi sur le terrain mercredi face à Nice.

Le poitn médical:

-Lionel Messi et Leandro Paredes n’ont pas participé à la séance d’entraînement aujourd’hui suite à des symptômes de gastro-entérite. Un point sera fait demain matin.

- Neymar souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est a prévoir. Un nouveau point sera fait dans 48h pour préciser l’évolution.

- Mauro Icardi a repris l’entraînement aujourd’hui.

- Geirginio Wijnaldum, dont l’évolution est favorable, reprendra l’entraînement jeudi.

- Ander Herrera reprendra l’entraînement en fin de semaine selon l’évolution.

- Julian Draxler a repris la course aujourd’hui et continue ses soins au Centre d'Entraînement Ooredoo pour une reprise de l’entraînement prévue entre 2 et 3 semaines.