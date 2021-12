PSG en direct: Toutes les infos à la veille de Lens-PSG

Après son match nul décevant face à Nice, le PSG enchaîne par un déplacement à Lens, pas non plus au mieux de sa forme. Suivez toutes les infos sur la compo du groupe parisien et la conf de presse de Pochettino.

Ramos absent de l'entraînement Avant la conférence de presse de Pochettino, prévue à 14h, le groupe parisien s'est entraîné ce vendredi matin. A la veille d'affronter Lens, Presnel Kimpembe participe à la séance collective au centre Ooredoo. Premier exercice pour lui: un toro avec Bernat, Kherer ou encore Wijnaldum. Un autre groupe effectue le même jeu. Il est composé de Messi, Di Maria, Icardi, Verratti, Rafinha, Marquinhos et Paredes. Absence de taille : celle de Sergio Ramos, qui n'a pas disputé le dernier match contre Nice.