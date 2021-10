PSG: Nuno Mendes a été prévenu de l'importance du match face à l'OM

Arrivé dans les derniers instants du mercato estival, Nuno Mendes n’a pas tardé à être propulsé titulaire au poste de latéral gauche. Dans un entretien avec le PSG, le Portugais a évoqué le Classique de ce dimanche face à Marseille (20h45).

Considéré comme un grand espoir au poste de latéral gauche, Nuno Mendes (19 ans), arrivé cet été au PSG en provenance du Sporting Portugal, n’a pas tardé à enchaîner les matchs avec son nouveau club. Avec un Juan Bernat à peine revenu de blessure, le Portugais a disputé quatre rencontres de championnat.

Alors que ce dimanche à 20h45, le PSG se déplacera au Vélodrome pour le Classique face à Marseille, le jeune joueur a expliqué dans une interview, organisée par le club français, comment il appréhendait ce choc: "Je sais que le Classique contre Marseille est un très gros match, et on m’a prévenu. J’ai déjà joué des classiques au Portugal avec une grosse rivalité. Je pense que la concentration est encore plus élevée que pour les autres matchs. Un classique a toujours une saveur particulière. J’ai hâte de jouer ce match et je donnerai tout sur le terrain pour ramener la victoire à la maison", a-t-il confié.

"C’était un rêve devenu réalité"

À seulement 19 ans, le Portugais a eu l’occasion d’effectuer ses trois premiers matchs de Ligue des champions. Une expérience sur laquelle Nuno Mendes est revenue: "J’ai ressenti beaucoup de fierté ce jour-là, c’était un rêve devenu réalité. Je suis très heureux et j’ai l’intention de joueur beaucoup d’autres matchs à l’avenir. C’était un moment très spécial pour moi. J’en ai eu des frissons, je m’en souviendrai pour toujours", a-t-il déclaré.

En parlant de Ligue des champions, le latéral gauche a abordé la difficile victoire de son club ce mardi face à Leipzig (3-2). Une rencontre où les Parisiens ont eu énormément de mal à développer leur jeu: "C’était un match difficile, comme tous les autres de Champions League. Cette fois-ci, nous étions menés 2-1 et nous avons réussi à renverser la situation (…) Nous travaillons tous les jours pour gagner ce genre de matchs", a-t-il conclu.